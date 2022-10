"Pichurry" asegura que Mamel Castañón "se abalanzó corriendo" sobre su coche

Iván González García, el ovetense conocido como "Pichurry", acusado por el atropello mortal de Mamel Castañón en la madrugada del 26 de mayo de 2019, defendió este miércoles su inocencia respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado para señalar el comportamiento de la víctima como la principal causa del suceso. "No puedo prever que una persona se abalance sobre mi coche cuando voy por mi carril en buenas condiciones", dijo González al hacer uso de su derecho a la última palabra en un juicio en el que la Policía Local reafirmó que poco antes del atropello circulaba a 87 por hora en una calle con un límite a 30 y varios testigos aseguraron haberle visto conducir de manera temeraria. Una sesión que no estuvo exenta de tensión, pues decenas de familiares y amigos de Mamel Castañón se concentraron en Llamaquique para "pedir justicia", recibiendo y despidiendo al procesado al grito de "asesino".

La defensa hizo una descripción de los hechos en las antípodas de lo descrito por las tres acusaciones –Fiscalía y las acusaciones particulares a cargo de los letrados Jorge García y Carlos Marcos–. "Pichurry" dijo no poder considerarse culpable. Afirmó que circulaba "a 50 o 55 por hora" cuando Mamel Castañón "salió de la nada" y a pesar de pitarle "cinco o seis veces, hasta casi reventar el pito", no pudo esquivarle. "No se detuvo y se abalanzó sobre el coche corriendo", sostuvo el sospechoso.

González evitó hacer referencia alguna a lo ocurrido tras el atropello, pero sí lo hicieron la decena de testigos que fueron desfilando por la sala de vistas del juzgado de lo penal número 3. Un testigo declaró haber escuchado un fuerte golpe cuando caminaba con un grupo de diez amigos por la calle Argüelles antes de ver cómo Mamel yacía en el suelo y el Honda Civic azul del acusado huía a gran velocidad calle Jovellanos abajo. "Temimos por nuestra vida", relató.

Otros dos testigos que iban en coche esa noche coincidieron en señalar que el procesado se detuvo junto a ellos en un semáforo antes del atropello y les hizo gestos con los brazos, como retándoles. "Iba haciendo el tonto, pero lo ignoramos", dijeron sobre un episodio al que siguió una marcha "a mucha velocidad" que les dejó atrás, pero no impidió que vieran desde lejos el atropello. "Fue como si se cayera de una ventana", apuntó el copiloto del vehículo tras ver cómo Mamel volaba sobre el coche.

También prestaron testimonio varios policías, si bien las partes se centraron en interrogar al agente del Equipo de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EIRAT), el cual defendió los resultados arrojados por la aplicación informática especializada según la cual "Pichurry" circulaba a 87 por hora por la calle e impactó a 63 por hora contra Castañón tras realizar "una leve frenada" antes de continuar su huida.

Las partes añadieron al atestado policial sus respectivos informes periciales. El de la acusación particular concluye que el vehículo iba incluso a más de 100 por hora, mientras que el de la defensa, a cargo de un aparejador, pone en duda la reconstrucción policial, asegurando que parte de una situación errónea del peatón y el coche en el momento del siniestro.

La camarera del bar de Colloto del que el acusado fue expulsado tras huir del accidente dijo ante la jueza que González se presentó muy alterado, llegando a discutir con otra clienta. Este les comentó que "la había liado" y no dejaba de repetir que iba a ver a Leo, un amigo que se encuentra en la cárcel, porque "había atropellado un jabalí", antes de marcharse en taxi a un club de alterne de Viella (Siero). "Dijo que iba a pegar una cabalgada", apuntó el dueño del local.

Al final de la vista, las partes fijaron posiciones. La fiscalía mantuvo su petición de seis años de cárcel, que la acusación particular elevó a ocho al considerar que "Pichurry" incurrió en un delito de conducción temeraria, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave y otro delito de abandono de lugar del accidente. La defensa, por su parte, pidió la absolución, alegando que no había pruebas de la conducción temeraria ni cabe la acusación de socorro al haber fallecido en el acto la víctima. Esta postura provocó el enfado de familiares y amigos que a la salida del juzgado persiguieron hasta su coche al acusado al grito de "asesino" y comentarios de indignación. "Nunca ha perdido perdón y se ríe de nosotros", declaró el portavoz de la concentración, Alejandro Álvarez.