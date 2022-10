El bisnieto del apache Gerónimo, en su visita a Oviedo : "Si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas"

"La historia no es como nos la transmitieron en el colegio. Hay muchas cosas que pasaron, que no nos contaron a hispanos, nativos y mexicanos. Personalmente, creo que no nos han enseñado parte de los hechos". Esta declaración de intenciones fue la hoja de ruta de la charla ofrecida ayer en la Cámara de Comercio por Alfonso Borrego, bisnieto del conocido jefe indio Gerónimo. Desmontar falsos mitos acerca de la etapa colonial y contar cómo fue el primer contacto de los españoles con los indios en el suroeste de Estados Unidos fueron los temas en torno a los cuales giró una exposición que reivindica la herencia española. "Es contar los hechos de aquello que descubrí estudiando, desde mi experiencia. Después, la gente puede decidir si lo que digo es verdad o no", indica Borrego.

Con el Camino Real de Tierra Adentro (una antigua ruta comercial de 2.500 kilómetros que conectaba México D. F. y la ciudad estadounidense de Santa Fe), eje de un territorio que fue parte de España durante casi cuatro siglos, como ejemplo de una de las aportaciones de los españoles a los nativos, el descendiente de Gerónimo destaca esta y el idioma como "herencia de enorme valor histórico y cultural", algo que Borrego impulsa en las charlas que ofrece en distintos centros, "una forma de promover la historia y mantenerla viva". Un principio que se apoya en "el orgullo que sentimos por nuestra historia. Sin embargo, lo malo es que la han pintado de forma errónea y cuando durante 400 años te dicen que todo es negativo no reconoces tu herencia", apunta el descendiente directo del líder apache. Hacerse preguntas, escuchar y "sobre todo, pensar", es lo que Borrego indica como necesario para "evitar caer en una historia que se pasó de generación en generación oralmente, sin haber nada consistente o evidente detrás", explica. Sobre esas evidencias, Borrego aporta la localización donde se asentaban las reservas indias. "Los nativos estaban donde en su día lo hicieron los españoles. Ese es un dato que choca con lo que han contado". Conocer el pasado "real" es, según el bisnieto del apache, "imprescindible para avanzar. Si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas". Los pasos comunes que comparten británicos y españoles es otro de los temas que Borrego suele abordar en sus charlas, a este respecto insiste en que "la diferencia entre un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de Playmouth Rock hasta los estados de nombre español. Esa es la diferencia. Vamos a naciones de nombre español. A México, ahí están los indios. Nicaragua, Belice, te puedes ir a Perú... ahí están los indios. Donde estaban los ingleses, no hay ni un indio", apostilla.