"Para cuidar mi voz, el día antes de un concierto importante no hablo con nadie"

Riccardo Massi es uno de los tenores italianos más cotizados a nivel internacional. Se formó en Roma y en la Scala de Milán y su conocimiento de artes marciales le permitió participar en algunas películas rodadas en Italia. Esta tarde será, junto a la soprano Elena Pankratova, el encargado de abrir el ciclo de Conciertos del Auditorio. La cita será a las 20:00 horas. Atendió a LA NUEVA ESPAÑA el jueves, justo antes de iniciar un silencio autoimpuesto para cuidar su voz cara al concierto.

–¿Había estado alguna vez en Asturias?

–Nunca. Es mi primera vez. Lo que espero es poder darle el cien por cien de mí a la audiencia.

–¿Cómo será el concierto?

–Está basado en arias que versan sobre el amor y la pasión. En un principio en el programa figuraba Ermonela Jaho, pero no podrá cantar porque está enferma y ha sido sustituida por la soprano Elena Pankratova, que tiene un estilo de voz bastante diferente. Tiene un tono más dramático.

–¿Nunca habían cantado juntos?

–No, será la primera vez. No la conozco aún. Somos profesionales y conocemos bien las piezas que vamos a cantar, y solo en el momento en el que estemos ahí cantando juntos veremos si hay ese sentimiento que suele surgir, pero muy frecuentemente suelo encontrar una vía de conexión. Así es la música.

–¿Y cómo se prepara un tenor como usted para una actuación tan exigente?

–Todos los cantantes tienen diferentes formas para cuidar su voz cuando tienen un concierto importante. Yo, el día antes del concierto, no hablo con nadie, repaso los tiempos con el maestro, pero no hablo para nada. Hay otros muchos cantantes que no hacen esto, ellos hablan con normalidad, pero también conozco a colegas que se pasan dos días seguidos sin hablar. Depende de cada uno, tú eres el que puede saber si tu voz necesita un descanso.

–¿Cómo empieza usted a cantar?

–Comencé a tomar clases en el año 2000 porque encontré a un profesor en Roma, David Holst. Había hecho mogollón de trabajos: pinté casas, fuí camarero, fui actor, trabajé en el sector de la seguridad... Tuve millones de trabajos. Pero en 2006 gané una competición en la Academia la Scala de Milán y me convertí en cantante profesional. Ahora esto es mi trabajo.

–¿Cómo está ahora mismo el estado de salud de la música clásica?

–No muy bien, no es un buen momento para este tipo de música en general. Pero no tiene que ver con la guerra, es por la crisis. Cuando un gobierno decide recortar gastos lo hace en educación, sanidad pública y cultura. Pero eso no está pasando en España, donde hay un montón de teatros con programación.

–¿Y la gente joven está interesada en este tipo de música?

–Eso depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay un montón de gente joven en nuestros conciertos. Depende del nivel de educación de cada país, pero cuando van a ver una ópera los jóvenes alucinan.

–¿Cómo fue su etapa de actor?

–Actué en "Gangs of New York" y en las series "Roma" y "Empire" porque sé artes marciales y lucha medieval. Fue mi profesor de artes marciales el que me animó.