El futuro para tratar el cáncer de mama: acabar con el tumor conservando el pecho

El futuro del tratamiento del cáncer de mama será poder acabar con el tumor, pero conservando el pecho. "Es una modalidad de tratamiento que cada vez se está imponiendo más, afortunadamente: se trata de un tipo de radioterapia intraoperatoria", asegura Antonio Piñero, presidente de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria que estos días celebra su congreso en Oviedo. Esta gigantesca reunión –cuenta con 800 participantes– está logrando poner de acuerdo a profesionales tan diversos como oncólogos, radiólogos, y médicos, todos los involucrados en el proceso de esta enfermedad, para consensuar que el futuro del tratamiento de la lucha contra este cáncer vaya por ese camino, el de matar el tumor y conservar el seno lo más intacto que se pueda.

Ese sistema de radioterapia ya se está aplicando en Asturias. Más en concreto en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Llevamos ya desde 2020 haciendo este tipo de terapias, por lo que estamos muy orgullosos de que este consenso médico vaya a salir de aquí", destacó Ana Llaneza, presidenta de este congreso y coordinadora de la unidad de mama del HUCA.

"La patología mamaria no se concibe hoy en día si no es desde un punto de vista multidisciplinar en el que intervienen muchos especialistas médicos y también el personal de enfermería, los técnicos de rayos... somos un equipo único", resaltó Ana Llaneza. El médico Antonio Piñero explicó que "no todos los cánceres son iguales, ni siquiera cada tumor en cada paciente. Puedes tener una paciente que, por desgracia, tenga un tumor en cada mama y cada uno de ellos necesitar un tratamiento diferente". Con lo que, defiende, la colaboración codo con codo de todos los especialistas sanitarios es fundamental. "Todo debe ir enfocado a ser lo menos agresivos posible y a interferir lo menos posible en la calidad de vida de la paciente". En la apertura del congreso, el consejero de Salud, Pablo Fernández aseguró: "Toda la sociedad científica que gira en torno al cáncer de mama está hoy reunida en Oviedo". Había 800 invitados. Y tirando de cifras, aseguró que cada dos años se están haciendo mamografías a 150.000 mujeres, con una tasa de detección de seis por mil. "Son unos criterios que están superando los niveles europeos", aseguró. Ahora, la Unión Europea (UE) está pidiendo que se amplíe ese cribado y que se incrementen los rangos de edades. En estos momentos, en España se está haciendo entre los 50 y 70 años; Bruselas pretende que ese intervalo se amplíe para abarcar de los 45 a los 75 años. Beatriz López Ponga, directora del HUCA, que participó también en la apertura destacó que este tipo de tratamiento debe incorporar las últimas técnicas en inteligencia artificial: "Es un tema crucial porque una de cada doce mujeres estamos en riesgo de padecer este tipo de cáncer".