La Asociación Cultural de Bueño celebrará la próxima semana –el sábado 29 de octubre– su popular concurso de pintura rápida con el tema, como no podía ser de otra forma, de "Hórreos y paisajes". Será la decimoséptima edición de este concurso que repartirá 7.500 euros en premios.

Más en concreto, el ganador del concurso se llevará 1.700 euros; el segundo clasificado 1.000; y el tercero 800. Habrá además diez accésits dotados con 400 euros. Según las bases del certamen –que ayer presentaron el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, la concejal de Cultura, Patricia Álvarez, y el presidente de la Asociación Cultural de Bueño, Belarmino Fernández– podrán participar los mayores de 16 años. Aunque cada uno solo optará a presentar una única obra. No obstante, también podrán inscribirse aquellos que tengan entre 8 y 16 años, aunque no participarán en el concurso (es decir, no podrán optar a los premios), pero sí que recibirán un regalo.

Las inscripciones serán gratuitas y el plazo para participar en el concurso estará abierto hasta la una de la tarde del mismo día del certamen. Es decir, el próximo sábado, 29 de octubre. Los participantes deberán acudir a Bueño provistos de todos los elementos necesarios para la ejecución de su obra y de un caballete para la posterior exposición de la misma ante el jurado.

En cuanto a la técnica, se admite cualquiera, salvo la de utilizar imágenes que hayan sido tratadas digitalmente o mediante cualquier otro procedimiento de reproducción. El formato de las obras no podrá exceder de 100 por 81 centímetros. Al tratarse de un concurso de pintura rápida los participantes tienen, lógicamente, un tiempo limitado para acabar su obra. Todos los trazos de pintura deberán estar listos antes de las cinco de la tarde.

Está previsto también que el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, y la responsable del departamento de educación de la pinacoteca, Sara Moro, visiten a lo largo del día el concurso. Aunque no participarán junto al jurado en las deliberaciones.