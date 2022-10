Guardianes de la solidaridad a dos ruedas por La Corredoria

La solidaridad viajó ayer sobre dos ruedas en el barrio de La Corredoria. Y lo hizo con el concejal de seguridad ciudadana, José Ramón Prado, a la cabeza. El club de moteros Calaveras Custom, del que forma parte el edil, fueron los encargados de custodiar a los más de quinientos corredores que ayer participaron en la carrera solidaria para recaudar fondos a favor de la investigación del síndrome de Rett, una enfermedad rara que afecta a las niñas. El objetivo era que ninguno sufriera ningún incidente durante los tres kilómetros que tenía el recorrido de la prueba y poner así su granito de arena de solidaridad.

Son las diez y media de la mañana y el propio José Ramón Prado y su compañero en el club motero y coordinador de Protección Civil en Oviedo, Gonzalo Míguez, hacen un primer recorrido por el barrio para ver los puntos conflictivos. Llevan ya unos cuantos años participando en esta misma carrera como guardianes de los corredores. "Hemos estado dando una vuelta viendo los cruces conflictivos, la policía se colocará en ellos para controlar el tráfico y nosotros vigilaremos las salidas de garajes y de otros cruces de calles a los que ellos no puedan llegar", apunta Prado, "se trata de dar seguridad a la prueba y visibilidad a esta enfermedad". A lo que Míguez agrega que "de lo que se trata aquí es de dar realce al síndrome de Rett porque los moteros nos dedicamos a más cosas que a hacer ruido por ahí". El síndrome de Rett es una enfermedad genética de las consideradas raras que afecta en Asturias a una decena de niñas. No es la única acción solidaria de estos moteros. Han realizado también recogidas de alimentos para la Cocina Económica y para el Banco de Alimentos.

En la carrera de ayer en La Corredoria participaron centenares de corredores, superándose con holgura el medio millar de inscritos. "Estamos encantadísimos de la respuesta, porque tras dos años sin celebrarse no sabíamos cómo iba a responder la gente", apunta Gonzalo Fernández, padre de Julia Fernández Álvarez, afectada por el síndrome. Y apunta: "Lo recaudado irá para promover la investigación para luchar contra el Rett que se están llevando a cabo el hospital San Juan de Dios de Barcelona. Porque ya que la administración no lo financia lo hacemos nosotros. Sé que igual no vale para mi niña, pero vendrán más casos".