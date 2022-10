Los armenios residentes en Oviedo lamentan el olvido de la comunidad internacional

“Desafortunadamente, la sociedad internacional no nos está ofreciendo ninguna ayuda y ni siquiera se habla de ello los medios de comunicación. Están distraídos con la guerra entre Rusia y Ucrania, de ahí que Azerbaiyán utilice este momento para atacar. Es la llamada de atención de Tatevík Khachatryan, ciudadana armenia que dejó su país cuando era una niña para vivir en Asturias, a la que considera su segunda casa y que ahora, desde la distancia, ve cómo se enfrenta al horror de la guerra con Azerbaiyán. El conflicto se libra en el territorio de Nagorno-Karabaj, unido por los dirigentes soviéticos en 1923. Cuando la antigua URSS se estaba desintegrando, empezó la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por hacerse con un territorio históricamente armenio. Desde 1988, la población armenia de Karabaj votó separarse y unirse a Armenia, dando lugar a un conflicto que se prolongó durante décadas, hasta la firma de un alto al fuego y una paz a favor de los armenios.

Ahora, la tensión se recrudece con una escalada de violencia de las más duras que se recuerda desde 2020, cuando los enfrentamientos se reavivaron. “Por el momento, la invasión de Azerbaiyán sobre el territorio soberano de la República de Armenia se está dando en varias direcciones, bombardeando 36 comarcas de las provincias armenias de Gegharkunik, Syunik, Vayots Dzor y Tavush, situadas en la frontera con Azerbaiyán”, explica Khachatryan.

El resultado de la invasión por el momento, son muertes de civiles, bajas militares, edificios e infraestructuras civiles bombardeadas, como colegios y guarderías y evidencias de “torturas, mutilaciones de presos, miles de desplazados y violaciones a mujeres soldado. Todo esto en solo unos días”, relata Khachatryan. Entre los ataques más destructivos, destaca el que tuvo lugar la madrugada del 13 de septiembre, cuando las fuerzas armadas de Azerbaiyán lanzaron una ofensiva a gran escala sobre el territorio soberano de Armenia. “En el ataque se utilizaron armas de gran calibre, artillería pesada, sistema de misiles y aeronaves no tripuladas”.

La tregua se espera con ganas, aunque con esperanza mínima. “Los bombardeos cesaron en el momento en que la delegación de los miembros de la Cámara de Representantes de EEUU visitó Yerevan”, cuenta Khachatryan. Una postura de claro apoyo a la democracia y seguridad de Armenia a la que se sumó Emmanuel Macron y sobre la que Biden exigió la retirada inmediata de las tropas azeríes del territorio armenio. Sin embargo, dicho cese del fuego “se violó en menos de 48 horas, por lo que la situación sigue siendo grave, además de que se han reanudado los bombardeos”, revela.

A pesar de los posicionamientos de líderes internacionales, Khachatryan lamenta que Europa no avance para frenar la tragedia. “Parece que la Europa democrática ha intercambiado sus valores por beneficios económicos”. Entre lo que se echa en falta, destaca el cese de venta de armas a Azerbaiyán “ya que, de esa forma, ciertos países se convierten en cómplices directos de la masacre. Se debe sancionar al agresor, de la misma forma que se está haciendo con otros países y a nivel social e institucional, hay que enviar ayuda humanitaria, ya que las vidas humanas, independientemente de la raza o del país del que provengas deberían valer lo mismo”.

Con sus padres, residentes en Oviedo desde hace 30 años, intercambia impresiones sobre la guerra que golpea su tierra de origen. “Desde que dejamos Armenia no se había vivido una situación parecida en el país. La población tiene miedo y es el gobierno el que tiene que encontrar una solución”, denuncia Narine Karapetyan, madre de Khachatryan y profesora del Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés. “A pesar de que nuestra familia está en la capital y la guerra está desarrollándose en la frontera, no es ningún alivio porque no se trata solamente de estar devastada por las pérdidas humanas sino también del golpe a la soberanía de mi país, un país con casi 5.000 años de historia”. El miedo a que la tensión se extienda hace que se mire a Armenia con preocupación. “Fuimos este verano de vacaciones y la explosión se esperaba. Lo que no se sabía era cuándo. La falta de diálogo entre los jefes de los estados de Armenia y Azerbaiyán, la violación de acuerdos por el ejército azerí, el fuego sin cesar en las fronteras del país con bajas diarias de militares y civiles armenios desembocarían en esto”, afirma Karapetyan

A pesar de la gravedad del conflicto, en el que las víctimas mortales se cuentan por centenares, la población armenia echa en falta que la sociedad conozca más acerca de la guerra que asola al país. “Hace falta mucha ayuda humanitaria para paliar la situación. En Asturias, por ejemplo, no hay como tal una asociación destinada a ayudar o enviar recursos a Armenia. Hay muchos ciudadanos que sí estamos en contacto. Intentamos hacer conciertos o cenas, pero no hay en sí, una organización formada para colaborar con Armenia”, lamenta Karapetyan.

La situación es distinta en Barcelona, donde con el fin de preservar y difundir las raíces y valores armenios a menores procedentes del país, nace en 2006 la Asociación Cultural Armenia de Barcelona (ACAB). Tatevík Khachatryan, vicepresidenta de la formación y residente en la ciudad condal desde 2010, compagina su carrera de violinista con su labor en la organización. “En la Asociación trabajamos para ofrecer una temporada de eventos culturales invitando a personalidades y artistas armenios a Barcelona, además de eventos de fiestas nacionales armenias e internacionales. Es fundamental consolidar la comunidad armenia, su integración en la sociedad española y la cooperación”, cuenta Khachatryan.

Uno de los miembros de la comitiva de la Asociación es Taron Muradyan, estudiante de Arquitectura en la escuela de Barcelona (ETSAB) y residente en España desde hace 20 años. En su caso, la preocupación es mayor al tener a parte de su familia en el territorio. “Desde hace un par de años ya no pueden vivir tranquilos. La guerra de los 44 días de septiembre del 2020 les ha cambiado la vida. Muchos padres ya no han vuelto a ser los mismos, tras perder a toda una generación de jóvenes de entre 18 y 20 años”, explica.

La ayuda internacional se presenta como imprescindible para hacer frente a la ofensiva, no obstante, la población armenia manifiesta su descontento con la postura de Europa ante el conflicto. “Echamos en falta mayor atención internacional. La situación en la que ha colocado Rusia a Armenia, en términos geopolíticos, la aísla del mundo. Algunos países, muestran su interés por la ayuda, pero los mismos tratados y acuerdos firmados con Rusia antaño les impide cualquier tipo de acción. Entre ellos EE.UU. y por ahora, la Unión Europea, que sigue en silencio”, afirma Muradyan.

Esperar a que la mirada internacional recale en el conflicto es una de los principales deseos de la población armenia, junto con el ansiado fin de la guerra. “Mientras siga la situación como hasta ahora solo podemos pedir que la ayuda llegue al país y que Europa no se olvide de la tragedia que se está viviendo en Armenia. Se habla poco del tema en la prensa y el calibre de la guerra es casi de la magnitud de la de Rusia y Ucrania”, señala Narine Karapetyan.