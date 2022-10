Uno de los mayores fondos de inversión compra el instituto de reproducción FIV4

Uno de los mayores gestores de fondos de inversión del mundo KKR, con sede en Nueva York (Estados Unidos), ha absorbido el Instituto de Reproducción Humana FIV4 con sede en Oviedo y que cuenta también con una clínica en Gijón. La operación se ha realizado a través de la filial de la multinacional americana Generalife especializado en reproducción asistida y que están experimentando un gran crecimiento en España, donde llevan tiempo a la caza de nuevas oportunidades de negocio. "Fueron ellos los que vinieron porque vieron que había una oportunidad de negocio", asegura el médico Nacho Arnott, fundador de la firma carbayona, "nos llevó un año de negociación para cerrar la operación, tuvimos que mirar muchísima documentación".

La compañía ovetense, que ahora pasa a manos del fondo de inversión, es uno de las puntales en materia de reproducción asistida. Tiene en nómina a un millar de profesionales un anualmente 50.000 de lo que se conoce como ciclos. Con esta operación el brazo de reproducción in vitro de KKR busca expandirse por el norte de España donde no tenía actividad. En estos momentos cuenta con una sede en Madrid y otra en Sevilla y hace pocas semanas desembolsó la cantidad de 3.000 millones de euros para comprar la multinacional valenciana IVI-RMA, también especializada en reproducción in vitro.

Tanto en Valencia como en Asturias, el fondo americano está siguiendo la misma estrategia. Lanza una oferta, negocia hasta hacerse con la compañía y luego integra en su estructura a los gestores de la empresa que ha absorbido. De esta forma, Nacho Arnott que era el fundador del Instituto FIV4 quedará en el nuevo organigrama como asesor médico; mientras que su hija, la ginecóloga y obstetra Begoña Arnott, permanecerá como directora médica.

"Para nosotros es un orgullo que un grupo así se haya fijado en nosotros y que vaya a expandirse por el norte de España gracias a Asturias", aseguró. Entre los planes del fondo de inversión figuran los de hacer una importante inversión en el grupo asturiano para incrementar su plantilla y mejorar sus instalaciones. El objetivo es que en un corto plazo de tiempo pueda duplicar su actividad. Ahora mismo el grupo con sede en Oviedo tiene siete empleados. "Su intención es la de duplicar o incluso triplicar la cifra", resalta Arnott.

En cuanto a la actividad, el médico desvela que el grupo neoyorquino pretende llegar a los quinientos ciclos anuales, una cifra que duplicaría la actual. "Todo esto requerirá importantes inversiones y una mejora en las instalaciones", resalta. Estos planes van con las luces cortas puestas. KKR, a través de Generalife, pretende llegar a esas cifras en los próximos cuatro o cinco años.

El caso es que el grupo asturiano era un caramelo apetitoso para los grupos de inversión. El americano era el segundo que le tentaba en poco tiempo: unos meses antes había llamado a su puerta una compañía italiana, pero aquello no cuajó. "Al final todo ha salido bien y estamos contentos con la operación que hemos cerrado", aseguró el médico.

Arnott, que había sido el jefe de servicio de la unidad de reproducción asistida del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), fundó la compañía hace ahora diez años y, en un principio, ubicó su sede en la Clínica Asturias de la capital asturiana. En el momento de su apertura, allá por junio de 2012, el Instituto de Reproducción Humana FIV4 era la tercera unidad asistida de la región, la segunda de carácter privado. Sus profesionales cuentan con más de 25 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado dentro del ámbito de la medicina de reproducción, con unos altísimos niveles de efectividad.

Por aquella época el de la reproducción asistida era un mercado emergente y también poco conocido. Ahora la situación ha cambiado y los grandes grupos andan buscando oportunidades con las que hacer negocio. Generalife, la filial de KKR, es uno de los grandes grupos de fertilidad de Europa y según transcendió a comienzos de año estaba planeando llevar a cabo a lo largo de este año y el que viene un ambicioso plan de expansión. Tanto que había reservado un presupuesto de unos cien millones de euros para lo que denominó como "adquisiciones adicionales". No obstante, la operación que cerró en Valencia ya superó con creces esa previsión. Ahora mismo, Generalife es el tercer mayor grupo de Europa en reproducción asistida después de haber completado siete adquisiciones (a las que hay que sumar las que acaba de realizar ahora) desde abril de 2019 para acá.