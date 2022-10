"Europa, su bienestar y sus valores son un lujo que tenemos que defender y proteger"

El escritor Javier Lasheras presenta mañana jueves su tercera novela, titulada "Entra sin miedo en la luz más antigua" (Algaida Editores). El acto comenzará a las 19.30 horas en salón de actos de la biblioteca "Ramón Pérez de Ayala", en el Fontán. El autor estará acompañado por Rodrigo Guijarro, profesor de Teoría de la Literatura de la Universida de Valladolid.

–¿Quién es Ulises Cruz, protagonista de esta novela, y por qué nos ha de interesar su historia?

–En él y en su historia, podemos vernos reflejados casi todos. Su vida es una búsqueda y también una celebración del amor y de Europa, de su cultura y de sus gentes. Ulises cuenta el viaje que hace su mujer, una analista financiera, a Mallorca, con el fin de cumplir con un trato misterioso que se desvela al final. Y al mismo tiempo que ella vuela, Ulises rememora otros viajes del pasado, recuerdos que a veces nos dejan a la intemperie y otras nos abrigan. Ambos nos muestran su intimidad, la delgada línea que separa la felicidad del abismo.

–Toda la novela Ulises está proyectándose en Vagga, su mujer. ¿Es el amor esa "luz más antigua" de la que nos habla el título?

–Esa luz antigua es algo más que el amor, pero esto debe descubrirlo cada lector, pues el título alcanza todo su significado al final. En la novela Ulises y Vagga son el trasunto apasionado del mito del subversivo dios Dioniso y la enigmática princesa Ariadna. Dioniso y Ariadna como símbolos del despertar que Europa necesita. La Europa de las identidades difuminadas e intercambiables, la joven y vieja, animal y humana, la Europa que crea y es creada.

–¿Qué buscaba y qué ha aprendido de ésta, su tercera novela?

–Cuento historias en las que intento aportar alguna perspectiva nueva. El lector juzgará si lo he conseguido. En este sentido ha sido un reto para mí, porque esta novela no tiene nada que ver con la anterior, ni en cuanto a género ni en cuanto a estilo. En esta he dejado el mapa para ver el territorio, el escenario europeo, y hacerme una cierta idea de Europa. Los personajes van de Sevilla a San Petersburgo, de Oviedo a Praga o de Viena a Londres, entre otros lugares. Ahora mismo, los golpes de la crisis no nos dejan ver el paraíso. Pero se compare con lo que se compare, los valores, las libertades, el bienestar y la forma de vivir en Europa son un lujo que cuidar y proteger. El anhelo de millones de hombres y mujeres de todo el mundo. Por supuesto hay problemas, no seamos ingenuos, pero aquí podemos señalarlos y afrontarlos, no como en tantos otros países. Borrell se queda corto: Europa es más que un jardín, es un paraíso. Y su literatura, como dijo Milan Kundera, el mayor arte de Europa.

–El confinamiento y la pandemia le pillaron en plena redacción de la novela. ¿Influyó? ¿Por eso salió una obra tan viajera?

–La novela ya estaba pensada y casi escrita en un primer borrador antes de la covid. En efecto, es viajera, pero no turística. Los protagonistas emprenden un viaje sentimental en el que descubren las experiencias de otros europeos enfrentados al nacionalismo, a la pobreza y al exilio o a la actuación de la justicia ante un caso como el de la presencia de un nazi en Oviedo.

–¿Y no le apeteció escribir una distopía con todo lo que vivimos con el covid?

–En la novela hay un episodio en el que alguien relata una distopía que tiene que ver con el mal uso y la manipulación de los algoritmos en el arte. Imagínese que el "Preferiría no hacerlo" de Bartleby fuese adjudicado al capitán Achab en el "Moby Dick". La inteligencia artificial puede poner en duda la noción de autor, pues el arte puede ser firmado por un algoritmo o una máquina.

–¿La pandemia le ha cambiado el foco de su escritura?

–No lo sé. Conscientemente creo que no, pero como dice el Cholo Simeone, iré partido a partido. Ya veremos qué pasa con el próximo proyecto.

–¿Y de su vida?

–Sí, claro. Los abrazos perdidos no volverán. Ahora amo y aprecio todavía más cada instante de la vida.