Javier Lozano, director general de Seguridad de Oviedo: "Quiero arrimar el hombro para alcanzar los retos de esta ciudad"

"Aún no he tomado posesión del cargo, pero sólo me planteo cumplir con mi deber con trabajo y dedicación permanente". El director general de Seguridad Ciudadana, Javier Lozano, acaba de convertirse en el único aspirante en superar todas las pruebas del proceso de selección para la plaza de comisario principal que el equipo de gobierno sacó a concurso con la finalidad de allanar el camino para la jubilación del actual comisario, José Manuel López, quien todavía tiene previsto continuar en activo un tiempo.

Lozano asegura, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, que decidió dar el paso de optar a una plaza prevista en el organigrama municipal, pero que hasta ahora no se había convocado, para reforzar su compromiso con Oviedo. "A esta ciudad le esperan grandes e ilusionantes retos y debemos arrimar el hombro para alcanzarlos, cada cual desde su puesto", asegura el agente, con plaza de inspector en Avilés que, en 2020, tras un año como asesor del gobierno local, accedió al cargo de director general de Seguridad Ciudadana. El nombramiento como segundo comisario principal de Javier Lozano todavía no tiene fecha. El policía dispone de varios días para presentar la documentación necesaria y que el proceso de selección continúe su curso.