"El desamor tiene muchas formas, tantas como las que existen de amor. El duelo siempre acaba por llegar y, poco a poco, el miedo a la soledad va desapareciendo". Noeleen Fonseca, coautora del libro "(Des)amor", que ayer presentó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, lanzó un mensaje de optimismo y esperanza ante una situación –la pérdida del amor de cualquier tipo– que desborda al ser humano hasta hacerle pensar que la vida se acaba.

En su caso llegó en forma de maltrato, a través de un calvario que relata en el libro y que no tiene problema en contar. "Todo desamor es una lección de amor y sin él, sin esa apuesta tan alta, la vida no tendría sentido", señaló esta experta en negociación y nuevas tecnologías, que también coordina el volumen en el que participan un total de quince autores de diferentes lugares del mundo.

"De pronto, un día te ves tirada en el suelo, tras haber sido golpeada, y no sabes qué ha pasado; en ese momento, tu cerebro no es capaz de reaccionar", explicó Fonseca, que lamentó el tabú que sigue siendo reconocer que se ha padecido violencia de género. "No debemos tener miedo a hablar del maltrato; por eso yo cuento el mío y trato de hacerlo con delicadeza, porque tampoco quiero causar más daño", añadió.

Noeleen Fonseca mantuvo una conversación con la periodista Carmen Osorio, que vivió su propia historia de desamor cuando perdió un bebé. "Me parece impactante la forma en la que Noeleen aborda su historia; pienso que puede servir de ayuda a muchas personas que han pasado por lo mismo", aseguró.

Acudir a los demás y pedir ayuda resulta esencial en estas situaciones, tal como dijo la escritora. "Es muy necesario un estímulo externo cuando el tuyo está anulado", manifestó. En el libro se cuelan muchas otras historias impactantes, como la de una mujer que relata la infidelidad que ella misma cometió. Otro de los relatos que causan mucho interés es el de una profesora que narra cómo una alumna se enamoró de ella", explicó Fonseca. Al final, la lección que ha extraído de sus vivencias es positiva: "Aprendí que, a veces, la vida te da este tipo de cosas para que aprendas; es posible que vuelvas a caer en el mismo patrón pero ya sabes los errores que has tenido y llevas ventaja", concluyó.