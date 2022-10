"Quitar contenidos por inadecuados, pero no ilegales, es pasar una barrera muy peligrosa"

Borja Adsuara (Madrid, 58 años) es un abogado "oveteño" (su madre era de la capital del Principado y su familia procede de Cangas de Onís) que, hoy, a las 13.00 horas, dará una charla en el Colegio de Abogados de Oviedo sobre el nuevo Reglamento europeo de servicios digitales, publicado justamente ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea.

–¿Qué supone para los usuarios este reglamento?

–Este reglamento viene a sustituir la directiva de comercio electrónico del año 2000. Han pasado 22 años, ha evolucionado mucho todo y el marco jurídico se había quedado un poco obsoleto. Así que han trabajado en dos reglamentos, el de mercados digitales, que ya está publicado, y este de servicios digitales, que acaban de publicar. No es que el de mercados no afecte al usuario, pero este lo vamos a notar en la libertad de expresión de las redes sociales.

–¿Cómo?

–En el año 2000 lo único que podían, y debían, hacer las redes sociales era retirar contenidos ilegales. Frente a lo que sucede en los periódicos, que son responsables de las opiniones publicadas, en las redes sociales se parte de una exoneración. Es como si el medio fueran cada una de nuestras cuentas y el responsable de lo que publico no fuera Twitter. Es un principio que viene de la ley de EEUU de Decencia en las Comunicaciones (1996), que es lo que ha permitido desarrollarse a estas plataformas, porque si las hubieras hecho responsable de los contenidos se hubiera impuesto cierta moderación. Sin embargo, en los últimos años han empezado a moderar contenidos, por iniciativa propia o presionados por los gobiernos.

–¿Hemos pasado al escenario opuesto, entonces?

–Claro, con la idea de poner coto al discurso del odio o de la desinformación han empezado a retirar contenidos que no son ilegales pero son perjudiciales o inadecuados. Y hemos traspasado una barrera delicada, la del artículo 20 de nuestra constitución, que tiene un único límite, la ley. Si no dices nada ilegal ¿por qué lo borran? Ese relativismo de lo que es de mal gusto o no es muy peligroso, también para los medios. ¿Y si alguien publica un noticia vuestra y la plataforma decide que es desinformación? Hemos traspasado una barrera muy peligrosa, y ahora el "ministerio de la verdad" con el que tanto fantaseamos no va a ser un ministerio del gobierno, sino las propias redes sociales actuando de forma preventiva ante un procedimiento sancionador.

–¿En eso consiste el reglamento? ¿Cómo funciona?

–Los gobiernos podrán imponer sanciones de hasta el 6% de la facturación global de las empresas. Si yo soy gobierno y pienso que determinado contenido puede ser discurso de odio y te pido que lo borres, por mucho que yo piense que es desagradable, pero no ilegal, con la amenaza de esa sanción en vez de pensármelo, lo borraré. Y estaremos entre la censura comercial de las redes que intentan evitar contenidos polémicos y las de los gobiernos, que es indirecta, porque la existencia de la propia ley es disuasoria y no tendrán que mancharse las manos. Entonces, basta que se diga con que un "tuit" va contra el discurso cívico para censurarlo. Es como cuando Pedro Sánchez decía que los bulos criticando la gestión de la pandemia estaban polarizando a la sociedad. Ahora, esas herramientas de control de las redes sociales quedarán para cualquiera de los siguientes gobiernos.

–¿No hay soluciones?

–Una que apunta el propio reglamento, que se constituya un mecanismo independiente donde extrajudicialmente se resuelvan los conflictos entre usuarios y plataformas. Como el VAR, como el jurado de la publicidad, un sistema de autocontrol, formado por periodistas, abogados, expertos que vayan decidiendo conforme a la legislación. Lo importante no es quién diga qué es verdad o mentira, sino con qué criterio se hace, y el único es la ley nacional, no lo que a cada uno le dé la gana. Si no, estamos a expensas del propietario de la red social, que es alguien al que no hemos elegido democráticamente. Hay un debate muy profundo en la idea de que después de 25 siglos de desarrollo de un estado democrático de derecho se nos proponga ahora que los nuevos señores feudales de las plataformas van a decidir sobre la vida o la muerte digital, porque quitarte el twitter es sacarte del debate público, por mucho que esa una empresa privada.

–Porque nadie te obliga a estar ahí o a entrar en un local con derecho de admisión.

–Un bar puede tener cierta etiqueta, pero no puede violar los derechos humanos. Hasta el derecho de admisión tiene límites. La frase de "mi casa, mis normas", es relativa. Si hasta la última de las pymes españolas respeta la legislación nacional, una multinacional en Palo Alto no es de mejor familia para no cumplirla.

–¿No debería internet tener un ámbito jurídico específico y distinto?

–Sí y no. Yo he estado desde el comienzo. En 2000 fui el primer director de la Sociedad de la Información, y ya entonces decían aquello de "esto es el ciberespacio, abogados, apartad vuestras sucias manos". Pero se hizo la ley de comercio electrónico para demostrar que esos contratos tenían la misma validez que los físicos. El ciberespacio no puede ser Isla Tortuga, no puede se una excusa para los espacios de impunidad. O el metaverso. Al final habrá empresas, y si están en Europa tendrán que cumplir la legislación europea. El derecho funciona más o menos, y la alternativa de un derecho universal no existe.