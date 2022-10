Seis años de prisión para "Pichurry" por el atropello mortal de Mamel Castañón

Iván González, más conocido como "Pichurry", ha sido condenado a seis años de prisión por el atropello mortal de Mamel Castañón. La magistrada-juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo achaca a "Pichurry" un delito de homicidio por imprudencia grave, por el que le condena a cuatro años de prisión y seis años sin carnet de conducir, y otro de abandono del lugar del accidente, por el que le suma otros dos años de prisión y el mismo período de retirada de carné. Total: seis años de cárcel y ocho sin carnet, además del pago expreso de dos tercios de las costas, incluidas las devengadas por las acusaciones particulares. "Pichurry", eso sí, fue absuelto del delito de conducción temeraria, toda vez que la jueza interpreta, en base a la legislación vigente, que este delito es absorbido por el de homicidio por imprudencia grave, y que solo se le podría condenar por conducción temeraria en el caso de que el riesgo implícito en esta acción no derivase en un resultado lesivo real. La sentencia, celebrada por la acusación particular, a cargo de Jorge García González y Carlos Marcos, no es firme y puede ser recurrida.

El fatal siniestro se produjo en la madrugada del 26 de mayo de 2019. Según consta como hechos probados en la sentencia, "Pichurry" conducía a las 3.30 de la madrugada por la calle Argüelles, procedente de la plaza de la Escandalera, cuando atropelló a Mamel Castañón. Según los informes policiales, el condenado circulaba a una velocidad estimada de 87 kilómetros por hora, y únicamente inició "una moderada frenada" a unos 44 metros de Mamel Castañón, con quien impactó a una velocidad estimada de 67 kilómetros por hora, muy por encima del límite de la calle (30 kilómetros por hora). Fruto del brutal golpe, Castañón resultó lanzado por el aire a una distancia de 24 metros, rebotando en un semáforo antes de quedar tendido en la vía. Murió allí mismo. "Pichurry" asegura que Mamel Castañón "se abalanzó corriendo" sobre su coche Pese a ser consciente del accidente, según reza la sentencia, "Pichurry" siguió la marcha, tal y como constatan tres testigos y las grabaciones de varias cámaras de seguridad. Se fue a Colloto, donde permaneció alrededor de una hora en un establecimiento hostelero y, ya a las 4.30 de la madrugada, solicitó un taxi para que lo trasladase a un conocido burdel, donde estuvo hasta las 8.30 de la mañana. A esa hora pidió un segundo taxi, que lo llevó a casa, donde fue localizado y detenido por la Policía Local. A criterio de la jueza, la actuación de "Pichurry" debe calificarse "de gravemente imprudente" al circular "a una velocidad excesiva e inadecuada para la vía urbana y sin la más mínima observancia de las normas más elementales exigibles a todo conductor". Además, la jueza afea "la línea argumentativa de la defensa" de "Pichurry", que "trata de trasladar al proceder de la víctima la acusación del accidente, lo que resulta de absoluto recibo y hasta grotesco". El condenado no se libra del reproche de la jueza, que le achaca un "absoluto desprecio hacia la vida o la integridad física de la víctima" por huir del lugar del siniestro y recuerda que en el juicio "limitó sus respuestas a las preguntas sesgadas y acotadas que se interesaron por su defensa, rechazando contestar a las acusaciones", y le afea una declaración "no exenta de cierta mendacidad" en el sentido de que "Pichurry" aseguró haber accionado el claxon de su vehículo antes de atropellar a Mamel Castañón, algo que ninguno de los testigos corroboró.