El nuevo IES de La Corredoria sale por cuarta vez a licitación, por 18,8 millones

A la cuarta va la vencida. Eso es lo que intentará el Gobierno de Asturias con el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de La Corredoria, que acaba de volver a sacar a licitación por cuarta vez. Para tratar de hacer atractivos los trabajos, la consejería de Educación ha elevado notablemente su presupuesto hasta los 18,8 millones, 7,64 más que en el intento anterior (la tercera, que se vino abajo en agosto). Y, por hacer la comparación, será 11 millones más caro que el que se está levantando ya en La Florida. El anuncio llega cuando los padres y madres del populoso barrio ovetense estaban volviendo armarse para protestar por los retrasos de las obras. No habrá tregua. Tanta demora ha hecho escarmentar a los vecinos, que no levantarán las protestas hasta "que no veamos las máquinas trabajando sobre el terreno", señaló la portavoz de la AMPA del IES de La Corredoria, Sonia Ribeiro.

La nueva licitación la anunció ayer, tras el consejo de Gobierno regional, la consejera de Educación, Lydia Espina: "Entendemos la preocupación de las madres y padres de La Corredoria, pero estamos trabajando con celeridad y tenemos el compromiso de ejecutarlo". Según anunció, las obras tendrán un plazo de ejecución de 24 meses. Pablo Cabaña, secretario de la asociación de vecinos de San Juan de La Corredoria, ve los plazos algo largos. "Tardarán dos años en hacerlo, pero luego habrá que hacer una nueva licitación para poder equiparlo, con lo que su apertura puede demorarse tres o cuatro años". El tercer intento fracasó hace un par de meses, a comienzos de agosto. Por aquel entonces, el Ejecutivo se vio obligado a suspender el contrato con la anterior adjudicataria, que había argumentado dificultades económicas para desarrollar los trabajos. Educación asegura que en ese momento se agilizaron todas las gestiones para sacar a licitación y adjudicar los trabajos mediante un procedimiento de urgencia. Durante estas últimas semanas los trabajos se han ido revisando y actualizando, lo que ha llevado incrementar su presupuesto en 7,64 millones. Entrando un poco más al detalle, la actuación incluye la creación de 24 unidades: 16 aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 8 de Bachillerato, además de una pista deportiva. La Consejería de Educación espera que los trabajos se inicien en el primer trimestre de 2023, con el objetivo de que el nuevo centro pueda estar operativo para el curso escolar que debería arrancar en septiembre de 2025. Es decir, en poco menos de tres años. "Sabemos que el nuevo instituto es un equipamiento muy necesario para el barrio, y por eso hemos trabajado sin parar para sacarlo a licitación con la máxima urgencia", afirmó Lydia Espina. Pese a todo, los vecinos no se fían y tras tantos retrasos y licitaciones la sospecha es permanente. "Por mucho que haya salido el presupuesto no nos creemos nada hasta que no veamos las máquinas trabajando sobre el terreno, en la parcela, así que no vamos a parar en nuestras protestas. Les dimos nuestro voto de confianza pero, de momento, no están cumpliendo", señaló Ribeiro.