"Mientras yo sea alcalde, Oviedo no se va a paralizar, va a seguir creciendo"

Alfredo Canteli (Prado, Teverga, 76 años) encara el arranque de un curso político crucial en su etapa como alcalde de Oviedo. Dentro de seis meses concurrirá a las elecciones municipales para tratar de revalidar su puesto de regidor de la capital del Principado con la aspiración de lograr la mayoría absoluta. Aunque sigue sin afiliarse, el PP, repite, es su partido, y su futuro regional, admite, le preocupa.

–¿Ha vuelto de las vacaciones con la lista confeccionada?

–No, la situación es prácticamente la misma. Hay algunas opciones pero avancé muy poco. Quedan un par de meses, en todo caso.

–¿Pero con el candidato no hay duda, no?

–No. Tengo ilusión, tengo ganas, soy mejor candidato que cuando vine, conozco mejor el Ayuntamiento y espero que sean ahora cuatro años limpios, sin pandemia, sin sobrecostes, que todo eso hizo que se retrasaran muchos proyectos que, seguro, seguro, se verán ejecutados en los dos primeros años del nuevo mandato. Va a arrancar todo en 2023.

–¿Cuáles son esas opciones que decía?

–Das vueltas en la cabeza a personas, no para ir rellenando, porque yo no traigo a nadie a ver qué hace, yo selecciono para una labor concreta.

Cuando escuché al candidato del PSOE dudé si era el de Somos; si yo fuera contra todo lo que plantea el PP, me preguntaría qué hago aquí

–¿Pero acudirá a las urnas con su equipo actual, quiero decir, incorporará al equipo de Cs?

–Tengo que ser respetuoso con un partido que está vivo y del que leí que se van a presentar en Oviedo. La coalición funcionó bien, pero tengo que respetar su situación. Estén donde estén serán mis amigos siempre. En el futuro, Dios dirá lo que pueda pasar. No lo saben ni ellos.

–En un posible escenario donde los dos partidos pacten integrar listas allí donde haya coalición, ¿los integrará?

–Si se da ese escenario habrá integración hasta donde se pueda integrar, que tampoco lo sé.

–¿Planes para la campaña?

–Patear otra vez Oviedo. Cuando me presenté en 2019 hice un gran esfuerzo pisando todos los territorios y voy a repetirlo otra vez. En realidad nunca dejé de salir. Por los barrios, por las zonas rurales... O voy con los concejales o tengo la manía de coger el coche los viernes y aparecer por un barrio.

–¿Y no escucha críticas?

–La prueba es que voy solo, con mi coche, no tengo problema en la calle. Te para la gente para cosas pequeñas, para una baldosa, ­pequeñas cosas que me gusta ­atender.

–¿Y las cosas grandes? ¿Qué pasa con el recinto de La Florida?

–Oviedo tiene ahora una extensión muy importante donde poder hacer actividades que no se podían hacer antes. Faltan algunos matices, pero ya lo tenemos. Un sitio que antes era un zarzal lleno de ratas son ahora 15.000 metros donde hacer cosas que no podías hacer antes en Oviedo y que vamos a aprovechar para el barrio de la Florida.

–¿Pero está listo para utilizarse? ¿Las quejas vecinales?

–Parece que todos esos problemas ya no son tantos, que si hay que poner un seto, unos árboles autóctonos... Por otra parte, intentaremos ser responsables al máximo y que no sea una agresión para el vecindario con conciertos a las dos de la mañana, no es mi estilo.

En La Florida había un zarzal lleno de ratas y ahora son 15.000 metros donde organizar cosas que antes no podías hacer en Oviedo

–Al otro lado de la ciudad, ¿el centro social de Ventanielles?

–Es una obra fácil, se va a ejecutar en 2023. Vamos a hacer una transformación total del barrio, que sale beneficiado por gran parte de las obras que estamos ejecutando: el Palacio de los Deportes, el comedor del colegio, los nuevos accesos al instituto...

–Hay vecinos que dicen que los proyectos no se consensuaron con ellos.

–Se reunieron con ellos. De hecho, estaba prevista una gran terraza en el centro social y se suprimió. Sí, está consensuado.

–¿No percibe ninguna desafección en los barrios?

–No, estoy en la calle permanentemente y lo que escucho es que ya era hora de que tuviéramos un alcalde que veamos por la calle.

–Entonces las cosas le irán muy bien en las elecciones, ¿no?

–Soy muy realista. Sé que no es fácil llegar a la mayoría absoluta. Pero creo que hicimos un trabajo muy importante. Fueron cuatro años en que nos frenaron los sobrecostes y cuando quisimos salir con los proyectos quedaron desiertos, pero gracias a Dios creo que tenemos rodando todo el mecanismo otra vez.

Escuché mucho a la Cámara de Comercio que iba a traer a no sé cuántas empresas, espero que nos ayude

–¿Va a poner Oviedo patas arriba?

–Eso no es malo, porque lo que está patas arriba luego queda patas abajo. El cambio a la entrada a Oviedo va a ser espectacular, y creo que es un cambio y un proyecto de ciudad en el que creen la mayoría de ovetenses.

–¿Lamenta no haber aprovechado los proyectos del anterior equipo de gobierno? Ya los habría finalizado.

–No puedes aprovechar un proyecto que no te gusta por ir más rápido. En campaña ya dijimos que el del Bulevar de Santullano no nos gustaba. ¿Qué otros proyectos había aparte de este?

–Había un acuerdo de compra de la Fábrica de Gas en 4,5 millones.

–Bendito sea que no se haya comprado. La operación que se va a hacer con el fondo es magnífica para Oviedo. Es un grupo muy acreditado y estoy seguro de que van a ejecutar la Fábrica de Gas con el máximo respeto. Es muy importante que ese agujero se subsane. Son licencias, ibis, permisos, empresas... Solo va a significar ingresos para la ciudad. Yo hago una pregunta, ¿cuánto le costaba al Ayuntamiento solo limpiar esa parcela? Hay zonas donde baja ocho metros.

Estoy descontento con la Ronda Norte, cuando se quiere hacer algo hay que poner dinero, y 500.000 euros no dan para nada

–El proyecto llegará a los 54 millones de inversión, dicen.

–Pues bienvenidos sean. Eso genera riqueza, empleo, y, entonces sí, será el momento de que la calle Paraíso sea peatonal.

–Hay grupos muy preocupados por el patrimonio industrial que hay allí.

–Gracias a Dios, tenemos una comisión de Patrimonio que velará por que se respete todo lo que haya que respetar. Habrá cosas que respetar y cosas que tirar, y lo decidirán conjuntamente. Esas opiniones que me cita me parece que a veces ponen en duda el comportamiento de la comisión de Patrimonio, que, si algo hacen, es excederse en los controles.

–Hay unos edificios municipales en la fábrica. ¿Qué harán con ellos?

–En su momento tendremos que aprovechar lo que sea, ahora tenemos que esperar un poco.

–También hay un movimiento que pide que no se toque La Vega

–Hay gente que se opone a todo. El «no» se extendió en Oviedo a todo lo que queremos hacer. La Fábrica de Gas tuvo un gobierno que la dejó como estaba, y La Vega lo mismo, con una oferta de 44,5 millones. Esta es una operación muy trabajada, que llevó muchas horas, y con el ministerio de Defensa llegamos a un acuerdo muy positivo para la ciudad. Oviedo va a hacer inversión mínima, de 4,5 millones, el Principado comprará la nave de cañones y Defensa recalificará unos terrenos. Con eso, Oviedo se va a quedar en torno al 80% de la fábrica. Si esa operación no es buena para Oviedo, que venga Dios y lo vea. Oviedo no se va a paralizar mientras yo sea alcalde, va a seguir creciendo, siempre que guste a la mayoría, y hablamos de una mayoría aplastante que quiere que La Vega traiga empleo a Oviedo y donde las empresas tengan un peso importante.

Los hay que se oponen a todo, pero aquí hubo un gobierno que dejó La Vega y la Fábrica de Gas como estaban

–¿Llegarán esas empresas?

–Tenemos que hacerlo, habrá que poner un equipo a trabajar. Escuché mucho a la Cámara de Comercio que iba a traer a no sé cuantas empresas, espero que nos ayude. Pero desde el Ayuntamiento también trabajaremos en la parte empresarial de La Vega. Lo importante en esa parcela, sobre todo, es la integración en Oviedo. Que se integre plenamente. Por eso queremos que la entrada pase por la propia fábrica. Es una magnífica operación, calificada así por el propio presidente del Principado y por la ministra Margarita Robles. No sé por qué surgen dudas en el Principado cuando todos estaban contentos.

–Será por las declaraciones del nuevo candidato del PSOE.

–Cuando las leí tuve mis dudas de si era el candidato del PSOE o de Somos, porque se oponía a todo lo que su partido apoyaba. Me desconcertó un poco. Si yo voy en contra de todo lo que el PP plantea, me preguntaría qué hago aquí. No entiendo nada.

–El presidente regional dice que no son dudas, que solo era una posibilidad en caso de que haya un cambio en la alcaldía.

–Creo que Adrián [Barbón], con el que tengo muy buena relación, no estuvo muy acertado en sus declaraciones, y la prueba es que al día siguiente se ratificó en todas las manifestaciones anteriores sobre la bondad de la operación.

–Lo que se preguntaba el candidato del PSOE, Carlos Llaneza, era si firmar ese convenio cuatro meses antes de las elecciones era conveniente. ¿Lo es?

–Recibimos críticas por parte de otro partido de que todo lo hacemos pensando en las elecciones. Cuando hay elecciones ¿hay que paralizarlo todo o seguir trabajando? Esos plazos los marcó Defensa tras unas negociaciones muy largas. Si se dice que se va a firmar, se va a firmar. Está muy por encima del candidato del PSOE y del PP. Cuando alguien duda, hay que dar alternativas, porque si no, entramos en un bucle de no resolver y tenemos atascada La Vega.

–¿Seguro que firman el convenio entre enero y febrero?

–Seguro no se puede estar de nada, pero yo confío mucho en las palabras de la Ministra. Estuve con ella en Trubia, están trabajando fuerte. Soy una persona que mientras no se demuestre lo contrario confío en las personas.

–«Cuando se duda hay que dar alternativas, si no entremos en bucle», acaba de decir. ¿Lo podemos aplicar al candidato del PP regional?

–No hay dudas, habrá un tema pendiente, que igual yo desconozco. Si se resuelve pronto, no hay bucle. Leí en la prensa que hay cinco candidatos. Génova estará decidiendo quién va a ser.

El candidato ideal del PP a presidente regional debe conocer Asturias, tener un perfil comercial y llegar a la gente

–¿No fue un error anunciar que no sería Teresa Mallada sin tener recambio?

–No voy a catalogarlo de error, aunque sí digo que las cosas habría que haberlas hecho de otra manera.

–¿Está involucrado en esta cuestión?

–Me preocupa. No estoy afiliado al PP pero no soy dudoso, es mi partido, no estoy aquí de paso, quiero que se resuelvan esos problemas. Esa inestabilidad está en la calle. No está en mi mano solucionarlo pero confío en que pasemos página y trabajemos todos unidos.

–¿No le han preguntado?

–Cuando me piden ayuda la doy, pero tampoco quiero meterme donde no me llaman. Es una decisión del presidente. Claro que tengo ganas de que lo resuelvan. Y de que acierten.

–¿Cuáles son sus preferencias?

–﹘No las voy a decir.

–Díganos, al menos, un perfil de qué requisitos ha de tener, a su juicio, esa persona.

–Un hombre que conozca Asturias…

–¿Una mujer no?

–O una mujer, ya sabéis que no tengo ningún problema con eso.

–¿Qué más?

–Que conozca Asturias, un hombre con perfil comercial, que llegue a la gente... Esa persona tiene que venir dispuesta a sufrir mucho, a trabajar mucho y a dar un revolcón a la política asturiana, porque esto necesita un cambio brutal.

–¿Un hombre del partido?

–Yo no era del partido y estoy aquí. No lo sé, de verdad. Necesitamos personas ganadoras, si dentro del partido no se encuentran habrá que traerla de fuera.

–Otro asunto controvertido. La Ronda Norte. ¿Cree en este caso en el compromiso del Ministerio de Transportes?

–Tengo un descontento importante, porque cuando se quiere hacer algo hay que poner dinero, y 500.000 euros no dan para nada. Así lo transmitimos a través del PP en el Congreso de los Diputados. Veo que hay muy poco interés en que arranque. Por otra parte, hemos presentado unas alegaciones que los que las critican desconocen. Nuestra propuesta no tiene ninguna afección al Naranco, porque el túnel empieza donde La Tejera y sale donde el recinto ferial de La Florida. No hay agresión, es una solución magnífica.

–¿Pero hay realmente un problema de tráfico que requiera un infraestructura de este tipo?

–Las necesidades dependen de cómo se vean. Está claro que hay mucha circulación por la AS-II, y que habría mucha más si no hubiera esos problemas. Y La Florida, San Claudio, serían zonas magníficas con acceso a todas las direcciones. Se lleva diciendo desde hace veinte años y no se hizo nada. Ahora es el momento de arrancar y voy a luchar a muerte para que sea una realidad. Ni afecta a la pista finlandesa, ni al Prerrománico. Solo afecta a que la ciudad sea más moderna. No sé dónde están las partes negativas.

–Si mira al mandato, casi finalizado. ¿Qué balance hace del trabajo de sus concejales?

–Estoy contento. Creo mucho en el equipo. Ahora están saliendo referencias muy buenas en el tema de Turismo, el concejal ha trabajado mucho y bien. También hemos tenido una proyección muy importante en Deportes, Festejos, Cultura... Es el sumatorio de todos los concejales, el trabajo en equipo.

–¿Serán las Navidades una ocasión para resarcirse de las críticas por San Mateo?

–¿Pero quiénes critican? Son los mismos siempre: los de La Vega, los de la fábrica de gas. Hay que ir a preguntar al Cristo si quedaron contentos con las fiestas, a Valentín Masip, bajar a la Corredoria y saber qué pasó cuando vino «París de Noia». En el centro salí un día del Filarmónica y para llegar a la Escandalera tuve que ir por Fruela porque no podíamos ir por otro sitio. El problema fue que veníamos con unos pliegos de casetas del covid. En todo caso, a la concejala de Festejos, piropo y agradecimiento. Cuando veías la carpa de la Ería a reventar de gente, chapó para ella.

–¿Llegará un momento en que esos conciertos puedan ir a la Plaza de Toros?

–Espero que sí. Vamos con retraso, lo reconozco, pero los proyectos no los hago yo, y quien los hace se demoró en exceso. Tengo el compromiso de que en noviembre se saque a concurso la redacción del proyecto.

–No hace los proyectos pero usted es el responsable último de ellos, ¿no?

–Al cien por cien, no tengo problema en eso. Un aparejador municipal ya jubilado me decía hace poco que la actividad que hemos implementado, el Ayuntamiento nunca la había tenido. A lo mejor los equipos no están lo suficientemente completos. Y estoy en esa línea de completarlos más para dar más agilidad, porque hay cosas que no pueden ni deben esperar. Así como en Licencias nos ponen de ejemplo, lo hizo hace poco la presidenta de FADE, en otro tramo no vamos al ritmo que yo quisiera, que es un ritmo alto.

–Su hijo Alberto, ejecutivo en Dubái, dijo una vez que no le importaría regresar a Asturias para un proyecto político. ¿Ve un Canteli en el Ayuntamiento y otro en el Principado?

–¡Le como el alma! (ríe). No, él tiene un trabajo muy importante donde gana mucho dinero y de momento tiene que aguantar trabajando. Si luego mantiene esa sensibilidad política, que venga a Asturias. Pero, de momento, no. Y no tengo un hijo solo. Sería un lujo que cualquiera de los dos diera ese paso.

–¿Qué le dicen en casa de repetir como candidato?

–Marta (Suárez, su esposa) sería feliz si lo dejara mañana mismo, pero es mi mejor apoyo. «Estabas muy tranquilo y ahora dejaste de estarlo», es lo que me dice. Pero el apoyo es total.