La vida en un viaje de vuelta

Tino Morate tiene, a sus 91 años, más de gachupín que de indiano, más del que vino que del que volvió, una quietud encantadora y cierta dosis de "valemadrismo" que le permiten relatar con reposo y sin espanto hechos terribles: su madre llorando al abrir las contraventanas por primera vez en dos años el día que los nacionales entraron en Mieres, la tarde en que la pandilla de amigos hizo descarrilar el tranvía de Toreno con una carga de pólvora casera, los pacientes cosidos a machetazos en la Cruz Verde de México, la depresión al enviudar con 60 años.

Más allá de la cadencia vital que pudo haberse traído de México, el secreto de este traumatólogo hay que buscarlo en su tercera vida, cuando a partir de los años noventa dejó de ejercer y decidió vivir y viajar, parada en su casa de Oviedo, viajar y vivir. Hay, también, en esas decisiones un pragmatismo existencial para replantearse el mundo que procede de la rama materna, de ese abuelo que de guaje trabajó en la fundición de los caballos de la calle Alcalá –"salieron de Fábrica de Mieres, no de Bilbao, como se dice, y el nombre de Celestino León tiene que estar allí impreso"– y acabó levantando la Eléctrica de Olloniego. De la hija de aquel gran señor, Eudosia León, que cuando vio peligrar la salud de su marido, el obstetra Manuel Morate, y con ella el sostén familiar de los seis hijos más una niña alemana, Rita, que habían acogido, no lo pensó dos veces y se plantó en Marqués de Pidal para comprarles a dos viudas la concesión de las minas de hulla San Salvador, en Quirós. Era el año 1948, y Tino Morate todavía recuerda los tremendos disgustos de su madre Eudosia, "Doy" para su marido, cuando en la primera capa no encontró carbón. Ni en la segunda. Ni en la tercera... La sexta fue la salvación de aquella familia y la puesta en marcha de una fábrica para hacer coque en un terreno, en Trubia, donde confluían el Vasco, el Norte y el trenecito que venía de Quirós. La puesta en marcha de lo que son hoy Industrias Doy acabaría sirviendo para que su hermano Felipe bautizara un barco y coincidió con la marcha de Tino a Valladolid, a estudiar Medicina. Dejaba atrás un Oviedo disfrutón, con amigos como Celestino Melchor Fonseca, otros colegas como Jaime Buylla, al que reencontraría en la carrera, años en el San Isidoro y el Auseva, buenos tiempos donde toda la ciudad era campo y juego.

La vida de médico tardó en estabilizarse. No había posibilidad de obtener el título en Traumatología hasta que no entró en la Clínica Nacional de Accidentes de Trabajo, en Reina Victoria, Madrid. Era el año 1964 y le ofrecieron una beca para ir al complejo hospitalario Beneficencia Española de México. Fue un viaje sin retorno. Cuando sus jefes, en España, le llamaron para que regresara, él estaba intentando convalidar su título allá. Tino Morate quedó enganchado del país y se empleó en todo lo que pudo. En la Cruz Verde, urgencias para toda la población, vio cosas horribles y maravillosas. Llegar un tipo con las tripas por fuera y el médico tirar un poco más del epiplón, empalmar, un poco de yodo, coser con un puntín, nada más. "Y el tipo vivía". También hizo horas en una fábrica textil, pero la suerte cambió cuando entró de ayudante del jefe de Traumatología de la Beneficencia, Mijares. En 1970 tuvo que sustituirle por enfermedad. Abrió clínica, la Morate de México, no la de Oviedo de su hermano Manuel, y allí atendió durante tres largas décadas a toda la colonia española. En el 92 falleció su esposa, Beatriz del Cueto. Todo cambió, pero todo volvió a empezar. México sigue en la voz y en la mirada, allí tiene a sus hijos, Celestino y Santiago, y el presente son días luminosos junto a su mujer, Julieta Fernández Roces. "Mientras uno esté vivo, hay que vivir, que la vida no se nos pase".