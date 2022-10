Los examinadores de los futuros electricistas

La agenda está llena. Jorge Artime, responsable de certificados de la compañía ovetense Aselar, consulta el ordenador, mira el calendario y asegura que "en lo que queda de año tenemos programados exámenes casi la mitad de los días". Por todos los rincones de España. Desde muy al sur, hasta el norte. La empresa se dedica a un negocio peculiar, en el que tiene poca competencia: expiden certificados profesionales que constatan que el trabajador al que evalúan tiene las habilidades necesarias para desempeñarse como instalador de gas, de calefacción o de sistemas de eficiencia energética. Ahora han dado el salto también a la evaluación de aquellos que trabajan con baja tensión, los electricistas. Lo han conseguido después de pasar todo un periplo burocrático de un año. Como la explicación de lo que hacen tiene su aquel, suelen poner siempre el mismo ejemplo. Son como los examinadores de los carnets de conducir. "La gente con unos estudios se presentan a un examen, tienen que superar una serie de pruebas teóricas y prácticas y consiguen un certificado profesional", asegura Francisco Collantes, director general de la compañía.

La empresa nació en 2008 tras detectar esa necesidad en el mercado. Los examinadores no abundan. Y el negocio fue creciendo al calor de las nuevas medidas para potenciar la eficiencia energética de los edificios. Casi no tienen competencia en España, habrá solo unas diez compañías en todo el territorio que se dedican a lo mismo. En el caso de la última certificación que han recibido, la de la baja tensión, son la tercera compañía del país en superar el laberinto burocrático. Muchos necesitan esos certificados para poder trabajar. "La otra opción que tienen es la de hacer una FP de un par de años o pasar un curso del Servicio Público de Empleo de mil horas, pero no todo el mundo tiene tanto tiempo, aunque necesiten sacarse el título", asegura Collantes.

Son oficios para los que hay una enorme demanda. Tanto, que este verano tuvieron un examen en Barcelona en el que evaluaron a más de 120 personas. Así del tirón. "Esta es la vía más rápida para tener el carnet de instalador", apunta Artime. Sobre el nuevo certificado que les permite evaluar a los futuros electricistas, el camino para conseguirla fue duro y largo. "Ya empezamos hace un año enviando documentación, tuvimos una auditoría en la que nos revisaron un examen in situ y, por fin, el 2 de septiembre lo logramos", según Artime. Aunque Collantes puntualiza: "Fue mucho más complicado, tuvimos varias reuniones en Madrid, cambiaron el procedimiento que había por uno más estricto, lo que está mucho mejor, pero lo hicieron sin avisar a nadie por lo que nos pilló un poco con el pie cambiado". Por establecer un paralelismo Artime explica que el certificado de frío lo obtuvieron en 2020 y tras pasar solo una auditoría en Barcelona. Ahora, el punto en el que los que tienen que examinarlos a ellos, aunque parezca un trabalenguas, fue el de la trazabilidad. Es decir, que las preguntas de los exámenes se correspondan fielmente al reglamento.

Su ámbito de negocio es tan nuevo que hace unos años se creó una asociación de profesionales –una especie de patronal– de certificadores, de cualquier ámbito, "pero de nuestra rama estamos solo nosotros", resalta Collantes. Según sus cuentas, ahora mismo hay unas 4.000 profesionales por toda España que están certificados para trabajar en su especialidad gracias a sus exámenes. "Y las cifras van creciendo", apunta Collantes.

¿Cómo es su trabajo? Tienen a diez examinadores que son los que se encargan de recorrer los centros de examen de toda España. Han llegado a casi todos los rincones del país, solo les falta poner una pica en las Baleares. Lo de la elección de las preguntas también tiene su aquel. Es un programa informático el que elige las preguntas que van a tener que responder los examinados. Lo hace sin intervención humana y de forma aleatoria, para evitar cualquier suspicacia. "Aunque nosotros certificamos a las personas, nuestros verdaderos clientes son los centros de formación, que son los intermediarios", explica Collantes.

¿Cómo están de preparados los estudiantes? "Hay de todo", responde Collantes. En sus exámenes tipo test hay que acertar entre un 70 y un 80% (dependiendo de la especialidad) y las respuestas erróneas restan al resultado final. Pero tras la prueba hay una parte práctica que es realmente la prueba del algodón, donde ya no puede haber engaños. Los examinadores son, además, instaladores con lo que no es sencillo engañarlos.

Lo de los examinadores es otra historia también. "Es una persona a la que mandas fuera y que tiene que enfrentarse a todas las dudas que puedan surgir, tiene que tener el suficiente arrojo cuando ve a alguien copiando, debe saber expresarse, comunicar y mantener la distancia con los estudiantes", asegura. Ahora andan buscando nuevos examinadores, la carga de trabajo es enorme.