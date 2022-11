La tradición supera el covid en El Salvador

"Estamos notando que sube más gente. Ya no hay tanto miedo al covid como en los últimos años". Así explica la florista Andrea Fernández, en plena vorágine de ventas a la entrada del cementerio de El Salvador, la mayor afluencia registrada en los últimos días con motivo de los preparativos del que hoy será el Día de todos los Santos más normal desde 2019.

"Venimos todos los años, pero en los últimos adelantábamos la visita para no coincidir con tanta gente", explica Marisol Alonso, vecina del Postigo, mientras acondiciona las cuatro tumbas familiares que visitó este lunes junto a su sobrina afincada en Pamplona, María Antonia García. "Coincidió que este año me pilló por aquí y vine a acompañarla", declara esta última.

Por los pasillos del camposanto no dejaron de desfilar a lo largo de todo el día de ayer garrafas de agua, calderos y diverso material de limpieza. "Tengo aquí hasta a mi tatarabuela, que fue enterrada en el 1.800 y algo", confiesa Ana Voces, inmersa en plena faena de limpieza y colocación de flores para dignificar la estancia de sus familiares difuntos. "Espero poder seguir viniendo, pero que me esperen en el otro mundo muchos años", apunta con humor.

A pesar del repunte detectado por los vendedores de flores, los asistentes coinciden en apreciar una caída en la afluencia respecto a los años previos al covid. "Cada vez hay menos gente, solo venimos los vieyos y me da que cuando le toque a la mi fía esto ya quedará para prao", explicó la vecina de San Esteban de las Cruces Belén Palicio a su paso obligado por la tienda de flores. "He notado que este año no hay crisantemos", explicó sobre los problemas de abastecimiento de algunas variedades de flores a causa de la crisis energética y la escalada general de precios.

Los claveles blancos y rojos fueron una vez más los grandes protagonistas en la mayoría de ramos y centros adquiridos por los fieles para la ocasión. "Esos nunca fallan ni pasan de moda", subrayó Andrea Fernández, entre los comentarios de resignación de algunos clientes con los elevados precios. "Está muy caro, pero es lo menos que podemos hacer por los que ya no están", dijo Magdalena López, vecina de Teatinos, al pagar 75 euros por un centro de flores que le llamó la atención por sus variados y llamativos colores. "No todo va a ser luto, hay que poner una nota alegre", añadió.

Colas para cargar de agua los cubos y personas desconocidas echándose un cable con las labores de limpieza fueron algunas de las imágenes curiosas de un cementerio en el que hoy está prevista la celebración de cuatro misas. La capilla del camposanto albergará celebraciones a las 11.00, 12.00, 13.00 y 17.00 horas. "La que suele atraer a más gente es la de las doce", comentaba una incondicional de la conmemoración del Día de Difuntos en el recinto ovetense. A estas celebraciones se sumarán otras dos misas previstas para mañana a las 11.00 y 13.00 horas.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los vecinos a Los Arenales, la empresa adjudicataria del transporte urbano de Oviedo, TUA, ha habilitado para el día de hoy servicios extraordinarios que conectarán la plaza Primo de Rivera con el cementerio. Los servicios se realizarán desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde de manera ininterrumpida y con frecuencias cada media hora desde cada uno de los dos puntos conectados sin paradas.