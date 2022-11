La hostelería ovetense celebra un puente festivo "lleno en el centro y alegre en los barrios"

Un tiempo casi veraniego, los Premios «Princesa de Asturias» encadenados al fin de semana y al día de Todos los Santos y los avances logrados en los últimos tiempos para desestacionalizar el turismo son los tres principales factores a los que los hosteleros ovetenses atribuyen el inédito éxito del puente festivo. El sector asegura que ayer cerró cuatro días de «lleno en el centro y alegría en los barrios», cuya principal consecuencia fue «una activación del consumo», más en los locales de restauración que en los alojamientos, donde «fue bien, pero nada espectacular», como apunta Ángel Zubizarreta, al frente de un hotel en la calle Marcelino Suárez.

El presidente de la junta hostelera de Otea en la capital, David González Codón, hace «una valoración muy positiva» del fin de semana. Considera que la reciente promoción de la ciudad fuera de Asturias se ha traducido en un puente «mejor» en cuanto a ventas, aunque advierte de la preocupación de los hosteleros por la «merma en la rentabilidad» que ha provocado el alza generalizada de los precios. «Hubo muchos turistas y clientes locales, tanto en el centro como en la periferia», destaca.

En Gascona son incluso más optimistas que la patronal Otea. «Fue un puente fenomenal, con muchísima gente, funcionando al máximo», explica el presidente del Bulevar de la Sidra, Pedro Caramés, atribuyendo gran parte de lo bueno de los resultados a «la gran afluencia de turismo», registrada a lo largo de la última semana y apreciada también por el resto de restaurantes, sidrerías, cafeterías y bares del Antiguo. «El puente movilizó a la gente a salir, activando el consumo», sostiene el presidente de la Ruta del Oviedo Antiguo, Casto Luis Fano.

En el caso de Caramés, además de los factores señalados previamente, apunta también a la importancia del calendario escolar. «Al no haber colegio hasta el jueves, las familias pueden planificar una salida de más duración», apunta el portavoz de la calle Gascona.

Otros, como el hotelero Ángel Zubizarreta apuntan al flojo puente del Pilar reciente como un aliciente más para que la gente eligiera el de Difuntos para hacer escapadas. «Prácticamente no hubo puente del Pilar», comenta, en el mismo sentido que el hostelero de la calle Víctor Chávarri Diego Javita. «Al caer en miércoles el 12 de octubre la gente no hizo puente entonces y muchos lo aplazaron para el 1 de noviembre», explica, al tiempo, que lamenta no haber podido atender a todos los clientes, ante el aluvión de alguno de estos días. «La escasez de personal a veces nos impiden dar de comer a todo el mundo», añade Javita.

Los empresarios reconocen que la gran afluencia de clientes durante un puente que habitualmente suele ser «bastante flojo» les ha resultado «sorprendente», lo cual supone un balón de oxígeno para muchos negocios, apremiados por el encarecimiento de la energía y que ya daban por supuesta una gran caída del consumo al menos hasta las celebraciones navideñas. Unas sensaciones que, presumen, se traducirán en nuevas estadísticas turísticas positivas, como las que se vienen repitiendo mes a mes durante el último año.

El hecho de que, a diferencia de ediciones anteriores, la gala de entrega de los Premios «Princesa de Asturias» cayera justo a la puerta del inicio del puente resultó fundamental para atraer a muchos visitantes durante todo el fin de semana. «Es un reclamo más e incluso pudimos ver a muchas personalidades que habían venido a los Premios disfrutando de Oviedo durante varios días», coinciden varios de los hosteleros consultados, partidarios de que, de cara a futuros años se tenga en cuenta el impacto turístico a la hora de fijar la fecha para la ya clásica gala de entrega del teatro Campoamor.