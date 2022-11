"Para los hombres el feminismo es también un avance extraordinario"

Ángeles Caso (Gijón, 1959) es la invitada de hoy a los encuentros literarios "Oviedo Escribe", que organiza la Fundación Municipal de Cultura. El primer jueves de cada mes, un escritor ovetense o estrechamente vinculado a la ciudad, se presta a dialogar y compartir sus impresiones literarias con el público. Hoy lo hará Ángeles Caso, a partir de las 19.30 horas, en la sede del Colegio de Abogados (calle Schultz, 5).

La escritora dejó atrás el periodismo para entregarse a la literatura; fue uno de los rostros más populares de la televisión y, aunque hace tiempo que se recrea en el anonimato, se mudó de la gran capital a la Asturias rural. Lo que permanece inalterable en ella es su determinación para arrojar luz sobre las vidas de mujeres que la historia enterró.

–¿Se acabará algún día de restituir su mérito a las creadoras condenadas al ostracismo?

–Estamos en ello... Para no ser negativa, diré que desde que yo empecé mis investigaciones, hace ya 40 años, y hasta ahora, las cosas han cambiado muchísimo. Hace años, cuando yo me atrevía a afirmar, por ejemplo, que hubo pintoras muy importantes a lo largo de los siglos, todo el mundo me miraba con escepticismo. Ahora, los grandes museos organizan exposiciones sobre mujeres artistas con normalidad. Así que creo que sí, que, poco a poco, y con paciencia, algún día todo estará por fin en su sitio.

–Usted se ha comprometido profesionalmente con esa tarea, ¿por dónde la lleva ahora?

–Sigo en ello. De hecho, estoy preparando la segunda parte de un libro que publiqué en 2005, "Las olvidadas". Es algo a lo que dedico buena parte de mi tiempo.

–¿El feminismo es una moda? ¿Pasará?

–No, no. No es una moda, es una manera de vivir, de transformar el mundo para que sea más justo, y eso cala muy hondo. Sería como decir que el antiesclavismo es una moda y que pasará, por ejemplo. No veo a las jóvenes, tan combativas, renunciar a todo eso dentro de un tiempo, la verdad. Otra cosa es que siempre hay reacciones en contra a todos los avances sociales. Esa reacción está ahí, y es muy fuerte. Pero, salvo que se produzca una catástrofe, no creo que los reaccionarios –y reaccionarias, que también las hay– vayan a conseguir imponer sus ideas.

–¿Cómo entiende usted personalmente el feminismo?

–Yo sigo en la lucha, ya no por mí, sino por las generaciones que vienen detrás. Por ellas y por ellos, porque estoy convencida de que para los hombres el feminismo es también un avance extraordinario. Por fin pueden abandonar su papel de machitos, y hay muchos que están deseándolo.

–¿Sirven para algo campañas como las que cada año reivindican a las mujeres en la ciencia?

–Todavía son muy importantes. Las niñas necesitan referentes para saber que pueden ser cualquier cosa que deseen, igual que los niños.

–La última gran revolución política empezó siendo feminista, ¿qué lectura hace de lo que está sucediendo en Irán?

–Estoy interesadísima en ese proceso. En Irán hay muchas mujeres muy cultas, muy preparadas, universitarias y profesionales. Ellas están siendo las líderes de este movimiento, acompañadas por otras muchas y por muchos compañeros varones, que imagino que también entienden sus reivindicaciones y que prefieren tener compañeras y no esclavas. No sé hasta dónde conseguirán llegar en medio de un régimen teocrático, pero el proceso es apasionante.

–Juan Mayorga, premio "Princesa de Asturias", ¿la literatura salvará al mundo?

–No soy tan optimista. La literatura salva individuos. Y muchos individuos juntos, se supone, salvan el mundo. Pero llevamos 5.000 años de historia de la literatura, y resulta que de nuevo tenemos una guerra a las puertas de casa, algo inimaginable hace solo unos meses.

–Dos mujeres, ganadora y finalista del "Planeta", ¿una compensación por el premio a Carmen Mola de la pasada edición?

–Ni idea, pero me he alegrado mucho por Luz Gabás.

–Cambió Madrid por Asturias, ¿le pesa estar en la periferia?

–No, ha sido una elección muy consciente. Si me pesara, habría vuelto a Madrid. Por suerte, yo "teletrabajo" desde hace 30 años. Mientras tenga un ordenador, puedo hacerlo desde donde me dé la gana. Y resulta que soy una mujer de prao. La naturaleza me inspira y me serena.

–¿Nuevo libro? ¿Nuevos proyectos?

–Sí, como ya dije, estoy con la segunda parte de "Las olvidadas". También sacaré pronto un libro infantil con Pintar-Pintar, una pequeña editorial de Oviedo. Y estoy creando una serie para televisión con un gran productor. En este momento, ese mundo es el que más me interesa. Creo que la literatura de ficción atraviesa una crisis, y que la mejor ficción se está haciendo en el audiovisual. Pero, por supuesto, esto es solo una opinión, sin más trascendencia.

–Se aproximan las elecciones municipales. En su día formó parte de la lista de Podemos. ¿Da por cerrado ese capítulo o ha dejado la puerta abierta?

–Yo participé en aquel momento porque me parecía que vivíamos una emergencia democrática y que había que hacer algo. Ahora mismo no me veo formando parte de ninguna lista, aunque sigo manteniendo mis ideas y mis compromisos personales, obviamente.