Nacho Cuesta garantiza que las obras del acceso por la "Y" acabarán antes de 2024

La sesión se desarrolló con pocos puntos de calado, pero varias broncas intensificadas durante los debates de las seis proposiciones de urgencia de la oposición tumbadas por el rodillo de la mayoría absoluta de PP y Ciudadanos. Lo más destacable fue la aprobación de una ampliación de nueve meses en los trámites ambientales y de información pública de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), en la que el gobierno de PP y Cs, obtuvo el sorprendente apoyo de Somos, frente al rechazo del PSOE y la abstención de Vox.

Ignacio Fernández del Páramo defendió la postura de Somos al considerar "urgente y necesario" revisar el planeamiento vigente de 2006. El edil subrayó, no obstante, que el Consistorio no ha conseguido culminar estos trámites en los nueve meses iniciales del plazo –ahora lo duplicará– debido a la escasez de personal del área de planeamiento y acusó al gobierno de dar prioridad a "proyectos particulares" como las torres de San Lázaro frente a un PGO "que afecta a todos los ciudadanos".

Unas críticas a las que se sumaron las del portavoz socialista, Wenceslao López quien, inicialmente, iba a abstenerse, pero finalmente decidió cambiar su sentido del voto tras escuchar a Nacho Cuesta asegurar que la ampliación se traía a Pleno a pesar de que no era necesario. "Cuanto más habla, más complica las cosas", le afeó López, sosteniendo que la revisión del PGO acumula un retraso de unos 40 meses.

Ante estas críticas, el edil de Urbanismo se defendió asegurando que la ampliación del plazo era una petición del equipo redactor. Al mismo tiempo descartó que la revisión del PGO fuese "algo urgente", negó los retrasos atribuidos por los socialistas y se mostró seguro de que el nuevo planeamiento es "necesario e importante" y estará aprobado inicialmente a comienzos del próximo año.

Cuesta fue igual de tajante a la hora de garantizar que las tres grandes obras de Santullano –la reforma de la plaza de la Cruz Roja, las mejoras en el margen derecho de la autopista y la nueva glorieta del Palacio de los Deportes–, así como la rehabilitación del propio pabellón, estarán culminados antes del 1 de enero de 2024. "Temo desilusionarles, pero vamos a poder disfrutar de esa financiación europea para beneficio de la ciudad", garantizó.

El edil de Urbanismo mostró su confianza en que los trabajos de la Cruz Roja arranquen en los próximos días. También se felicitó por el hecho de que "siete empresas solventes" hayan presentado ofertas para hacerse con el contrato de la reforma del Palacio de los Deportes por importe máximo de 20,14 millones de euros y mostró su confianza en que la nueva glorieta de Santullano se convierta pronto en proyecto, teniendo en cuenta que "el anteproyecto presentado por una asistencia técnica está muy avanzado".

La sesión mensual comenzó con un minuto de silencio en memoria de la pequeña Olivia, la niña de seis años asesinada por su propia madre suministrándole medicamentos, y culminó con la lectura de una declaración institucional suscrita por los cinco grupos de la corporación con motivo de la conmemoración del Día del Sida, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre.

Un ruego de Vox contra las visitas del Anguleru a las escuelas provoca choques sobre el asturiano





Vox quiere que el Anguleru deje de visitar las escuelas infantiles de la capital. El concejal Hugo Huerta aprovechó el turno de ruegos del pleno ordinario de ayer para instar al Consistorio a frenar la introducción de "la tradición ficticia que busca evitar la Navidad" que supone el personaje regional que durante las fiestas vende angulas para comprar dulces a los niños asturianos. La petición provocó choques entre el Alcalde y varios concejales sobre el asturiano. Huerta defendió que la del Anguleru es "una tradición creada en 2008" por una asociación para fomentar el uso "del invento" de la lengua asturiana. Su propuesta recibió una rápida contestación parte de Somos. "Me interesaría saber si van a eliminar la visita de ese personaje con acento finés que era verde y ahora lo visten de rojo", interpeló Ignacio Fernández del Páramo, en relación a la cabalgata de Papá Noel que la edil de Festejos, Covadonga Díaz, aseguró que se repetirá este año "en la mañana" del 24 de diciembre tras el éxito del año pasado. La polémica continuó cuando la portavoz de Somos, Ana Taboada, apoyó celebraciones en los colegios como el Samaín o el Amagüestu. "No le he entendido nada", dijo el Alcalde, Alfredo Canteli, tras escuchar estos términos asturianos, a lo que Taboada respondió con sorna con una pregunta. "¿Nun ye de Teverga ho?", le preguntó la edil al regidor para zanjar un ruego que quedó en nada, al asegurar la edil de Educación, Lourdes García, que las celebraciones en las escuelas son competencia del Principado.