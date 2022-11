El Principado asegura que la operación de La Vega respetará su patrimonio

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, sostiene que la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, ya cuenta con una protección patrimonial que garantiza que Cultura, y en concreto el Consejo de Patrimonio Cultural, tenga que supervisar y aprobar la ordenación futura del ámbito y la intervención en sus elementos integrantes. "Existe un marco legal que nos ampara, fundamentado en la legislación existente, para garantizar que la ordenación futura del ámbito de la Vega se haga de una manera respetuosa con el patrimonio cultural que atesora", indicó ayer, en respuesta a una interpelación del diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón en el pleno de la Junta General del Principado.

La consejera ha reiterado que la declaración de BIC que reclama Podemos no es una competencia del Principado de Asturias y por lo tanto no es posible impulsarla desde su Consejería y ha insistido en que su "honestidad y decencia está fuera de toda duda".

Ricardo Menéndez Salmón ha lamentado que la consejera "se agarre a un clavo ardiendo para no declarar BIC la Fábrica de la Vega" y le ha pedido que se posicione de manera clara de qué parte está en este asunto, porque "el Principado sí tiene la capacidad de acceder, al menos al intento, de la declaración BIC".

La consejera de Cultura ha manifestado que ella no comparece en la Junta como "Berta Piñán, sino como consejera", y por tanto no habla basándose "en opiniones personales sino en informes técnicos". Por ello ha pedido al diputado de Podemos que no intente hacer prevalecer el "descrédito" sobre unas u otras personas. Piñán ha dicho que comparte con Podemos su preocupación por la conservación de todo el patrimonio cultural de Asturias, su mantenimiento, lograr el mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos y la gestión del mismo a través de un desarrollo sostenible. Ha repetido que por el momento no se ha presentado ningún proyecto concreto y por lo tanto desde la Consejería de Cultura no se pueden pronunciar al respecto porque "no hay todavía nada que valorar".

Ricardo Menéndez Salmón, ha pedido a Piñán que dé explicaciones en el Pleno hablándole como "consejera titular de Cultura y no como consejera suplente de negocio inmobiliario". El diputado de la formación morada considera que el futuro del complejo de La Vega, plantea disyuntivas entre "cultura y beneficio; entre memoria y expolio y entre interés general e interés particular". "¿Quién le ha asesorado en su propuesta para La Vega?, ¿quién ha dado el visto bueno a este protocolo?", le ha preguntado Menéndez Salmón, que ha pedido a la consejera "que sea honesta y decente".

En paralelo al debate en la Junta, la plataforma "Salvemos La Vega" se reunió a las puertas de la antigua fábrica de armas para instar a la ciudadanía a participar en una manifestación, convocada para este sábado, 5 de noviembre.

"El principal objetivo es rechazar el protocolo propuesto por el Ayuntamiento de Oviedo, el Ministerio de Defensa y el Principado y conservar el patrimonio", explicó Juan Álvarez, miembro de la plataforma. La movilización, que saldrá a las 12.30 horas de la puerta de la fábrica de armas y terminará frente al Ayuntamiento a las 14.00 horas, es la primera organizada para defender "un complejo que están arruinando", indicó Álvarez. "Durante los Premios ‘Princesa’ se vio que era posible desarrollar una serie de actividades que maravillaron a todo el mundo por el potencial del patrimonio industrial, algo único a nivel nacional e incluso internacional. Nadie echó en falta un parking de 400 plazas, una torre, mil viviendas o que pasara la autopista entre las naves. Lo que sí echamos de menos es el mantenimiento de la zona y un plan específico para aprovechar lo que La Vega puede dar, por el bien de la ciudad". "Hacemos un llamamiento a toda la sociedad asturiana para que el sábado se una a la iniciativa. Confiamos en que sea una manifestación potente como lo es el rechazo de la gente al proyecto de La Vega", recalcó Álvarez. Una sala de exposiciones pública es una de las apuestas que sugiere Ánxel Nava, artista plástico y miembro de la plataforma: "Carecemos de ello y podría ser tan importante como Matadero en Madrid".