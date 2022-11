El 70% de los alumnos ovetenses, dispuestos a hacer una FP "para trabajar en Asturias"

Más del 70% de los estudiantes ovetenses se plantea estudiar Formación Profesional (FP) al finalizar su etapa escolar, cuando tengan que elegir un camino por donde labrar su futuro laboral. El porcentaje salió a relucir ayer durante unas jornadas organizadas por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) –en colaboración con el Consejo de Asturias de la FP– en el que los alumnos de los institutos Aramo, Fleming, La Ería, Leopoldo Alas Clarín y Alfonso II, y de los colegios Nazaret y la Milagrosa votaron al instante sobre las impresiones que tienen acerca de la FP, que cada curso va ganando más adeptos en Asturias. La imagen es buena, mejor que la de hace años. Y la empleabilidad de la titulación, aún más. "Nueve de cada diez jóvenes que realizan estos estudios acaba encontrando un empleo", aseguró el director general de Formación Profesional, Javier Cueli, durante el evento que se celebró en el Palacio de Congresos de Oviedo.

Pablo García, vicepresidente de la patronal, aseguró a los más jóvenes que "la FP es el futuro, la orientación laboral de nuestros jóvenes es clave para que nuestras empresas tengan los trabajadores que necesitan". Y recalcó: "La Formación Profesional no es para los malos estudiantes. Todo lo contrario, esto abre un abanico de posibilidades hacia el empleo público, al emprendimiento o al trabajo asalariado". El mensaje va calando. Tanto que según las cifras que divulgó ayer el propio Principado la matrícula de FP superará este curso los 17.000 estudiantes en Asturias, lo que supone un incremento del 1,31% en comparación con el año anterior.

La empleabilidad es alta. Altísima. "Hay ciclos formativos en la región que tienen el cien por cien de inserción, para que los chicos puedan desarrollar su vida laboral en Asturias", asegura García. Esas ramas de la formación que tienen tan alta salida son, apuntó, todas aquellas ligadas con la informática y con la industria. Son dos sectores de amplio crecimiento en los últimos años y que demandan más mano de obra que estudiantes hay en las aulas.

García también defendió que, al contrario de otros estudios, la FP se está adaptando de una manera más flexible a las necesidades que tienen las empresas. Aunque los matriculados estén creciendo, el país tiene un problema de formación, sostiene el vicepresidente de la patronal asturiana. "El 48% de la población activa no tiene formación y falta gente en algunos sectores, por lo que habría que articular políticas para atraer una emigración ordenada en los sectores que más empleo demandan", asegura. Por su parte, Cueli aseguró que la jornada –que consistió en una serie de charlas– sirve para "desmitificar los mitos que hay sobre la FP", que hasta hace no mucho estaba incluso mal vista. "Esa es una visión de hace muchos años, que ya no se corresponde con la realidad", apuntó.

Lo que no termina de arrancar del todo es la matrícula de la FP dual, aquella que combina las clases en el aula con muchas horas de prácticas en las empresas. Aunque Cueli incidió en lo complicado de hacer comparaciones. Ahora mismo, todos los estudios de FP pueden ser duales. El único requisito es que haya empresas interesadas en acoger a los estudiantes durante sus prácticas remuneradas. Para este curso, hay 80 matriculados en la dual. La cifra, en comparación con la global, es baja, pero apuntó Cueli que hay que tener en cuenta que la entrada en vigor de la ley nacional de FP ha cambiado las normas del juego.