"Trabajar al lado de Dudamel es un reto al que me enfrento con respeto y alegría"

El maestro chileno Luis Toro, dirigirá a la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) por primera vez hoy en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a partir de las 20.00 horas. Un concierto extraordinario de la Noche de Difuntos en el que es su debut ante el público asturiano.

–Es su primera vez dirigiendo a la OSPA. ¿Cómo ha sido la experiencia?

–Tienen una actitud muy positiva, muchas ganas de trabajar y eso se valora mucho. Lo hace todo más agradable porque tenemos el mismo objetivo.

–Llevará la batuta en el concierto extraordinario "Noche de difuntos". ¿Qué espera del recital?

–Es un trabajo intenso porque el programa incluye sonoras muy difíciles, Wagner, Verdi, son compositores difíciles y tanto técnicamente, para los músicos como musicalmente, encontrar un sonido que sea adecuado cuesta, pero el balance es muy positivo. Será un concierto muy bonito.

–Debuta también ante el público asturiano.¿Qúe se van a encontrar los asistentes?

–Espero que venga mucha gente y nos acompañe. Es un concierto entretenido, con mucho carácter y misterio. Por la temática de Noche de Difuntos, la música es por momentos, tenebrosa, así que será interesante para el público. Hay elementos sarcásticos y tétricos que creo que pueden conectar muy bien con la gente.

–A pesar de su juventud, (26 años) ya ha sido agraciado con una beca "Dudamel fellow". ¿Qué espera de la experiencia como asistente en la Filarmónica de Los Ángeles?

–Seré asistente en febrero y marzo con Gustavo Dudamel y otros directores invitados. Me enfrento al reto con calma y con mucho respeto pero también con alegría. He tenido la fortuna de trabajar con orquestas muy distintas en Alemania, Austria, o ahora que soy asistente de la Orquesta Nacional de España. Esto me permite saber cómo se hace música en diferentes culturas, por lo que ir ahora a Estado Unidos será un gran aprendizaje.

–Precisamente, desde marzo, está desarrollando su carrera de la mano de la Orquesta Nacional de España. ¿Cómo fue la acogida?

–Me acogieron muy bien. Lo mejor de todo es que no fue una designación, sino a través de una audición, por lo que pude trabajar con la orquesta y en base a eso y a que les gustó mi trabajo ayuda a que la relación tenga más fundamento y confianza.

–Tras el concierto en Oviedo, ¿cuál será su próximo destino?

–Después del concierto me voy a casa, a Zurich, al fin. Luego, tengo un proyecto de conciertos con una orquesta de cuerda en Suiza y después en diciembre, vuelvo a España, a Madrid, donde tengo un concierto con la Nacional.