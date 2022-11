"No he escrito este libro para dar pena, me siento un privilegiado". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Julián Porras-Figueroa, marido de Olivia de Borbón y yerno de Alfonso de Borbón, duque de Sevilla, que presentó "Viviendo y cazando desde otro prisma", donde relata el proceso de adaptación que ha tenido que realizar tras ser diagnosticado con la dolencia de Stargardt, que implica la pérdida paulatina de la visión central en ambos ojos.

Los beneficios del libro van destinados a la Fundación Fernández-Vega para ayudar a enfermos que, como él, sufren la enfermedad que provoca una pérdida progresiva de visión. Porras-Figueroa, caballero del Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, natural de Puertollano y criado en Madrid, dedica el libro a sus dos hijos, Flavia y Fernando, y a su mujer Olivia de Borbón, hija mayor del duque de Sevilla, "a la cual amo, respeto, admiro y celebro todos los días", tal como señala en la dedicatoria. Fue ella, precisamente, la encargada de presentar a su marido y de destacar ese ejemplo de superación que demuestra cada día. "Muchas de las cosas que cuenta en el libro son muy duras; otras son divertidas, pero la mayoría las he vivido con él", indicó la aristócrata, que destacó lo mucho que les gusta a ambos venir a Asturias. "Nos encanta visitar Oviedo todos los años y pasear por la ciudad como una pareja de enamorados", reveló. Aunque Olivia de Borbón no comparte con su marido la pasión por la caza sí entiende el drama que supuso para Julián Porras-Figueroa dejar de practicar la actividad cinegética. "Vengo de una dinastía interminable de cazadores que me han inculcado el amor a la naturaleza y a los animales", indicó el empresario, que fue diagnosticado en 2012 tras un viaje a México en el que empezó a ver puntos amarillos. También expresó su agradecimiento a los doctores Fernández-Vega.