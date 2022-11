El Campoamor se sube a la pasarela

La moda y el arte se dan la mano una vez más, y ya van cinco, en la Pasarela Campoamor. Una cita que ayer dio su primer paso con una preselección de aspirantes a vestir los diseños de modistos de renombre de la moda española. "El punto fuerte del espectáculo es la capacidad de combinar diferentes disciplinas en un mismo espacio. Contamos con música en directo, baile, todo con el teatro Campoamor de fondo, un escenario magnífico para el evento", señala Alicia Hulton, una de las organizadoras del evento.

Risas nerviosas, intercambios de impresiones y algún que otro traspié invadieron una de las salas del Teatro, en la que el jurado y las impulsoras del evento seguían atentamente los pasos de las 42 participantes del primer casting. Algunas ataviadas con tacones de infarto, otras tirando de botas para mayor comodidad, pero todas con la ilusión de ser las elegidas. Sara Fernández conoce bien la sensación de subirse a la pasarela del Campoamor, una cita en la que participó por primera vez con 15 años y que es para ella su casa. "Me apunté por primera vez por ganar experiencia, porque sabía que desfilarían diseñadores importantes y eso me motivó. Me lancé y me encantó así que seguí viniendo", indica la maniquí.

Y es que los grandes nombres de la moda española son uno de los principales reclamos de un evento que aspira a hacer de Oviedo un punto de referencia en el mundo de la moda. "Tenemos como modistos confirmados a Dolores Cortés, Fely Campo y Ángel Schlesser, cuyo director creativo es el ovetense Alfonso Pérez, conocido como ‘el costurero ecléctico’, y que presentará su primera colección para la firma ese día", añade Hulton. A falta de un cuarto nombre por confirmar, el evento cuenta también con la participación de ESNE Asturias (la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología), algo que responde a la vocación del desfile, que busca implicar a jóvenes promesas asturianas de la moda a modo de escaparate profesional.

Custo Barcelona, Hannibal Laguna o Victorio & Lucchino son algunos de los grandes del diseño que han pasado por el Campoamor, un orgullo para Graciela Suárez, directora de la pasarela. "Es un evento abierto a todo el mundo. La edad no importa: de hecho, hemos tenido modelos de 40 años, ya que la ropa se vende a todo el mundo. Este año no tenemos pase masculino, pero es algo que tenemos en mente y seguro que para próximas ediciones traeremos a algún nombre potente", adelanta Suárez.

Un primer desfile en solitario, otro por parejas y un carrusel final constituyen la primera toma de contacto entre el jurado y las aspirantes, algunas de ellas debutantes en el desfile. "Estoy muy nerviosa, pero con ganas. La moda es algo que me gusta y me da seguridad", cuenta Yolanda García, ovetense que espera pasar la prueba y subir a la pasarela.

Y de las que empiezan a dar sus pasos en la moda a quienes ya han dado el salto al mundo internacional, como Cristina Pérez, canaria, con raíces rusas y afincada en Oviedo desde los cinco años. "He participado en la Madrid Fashion Week, en Grecia, Londres y dentro de poco voy a París", cuenta la modelo, quien no duda en destacar la Pasarela Campoamor como fundamental en sus inicios. "Desde aquí di el salto a eventos más grandes y por eso es como mi casa".

Convertir el teatro en una pasarela es un sueño cumplido para las organizadoras de la cita que se celebrará el próximo 10 de diciembre. Un acto abierto al público que contará con la producción de la ópera "Hamlet" de fondo (se estrena en el Campoamor el 8 de diciembre) y cuyas entradas podrán adquirirse por un precio que oscila entre los 5 y 15 euros. "Es una oportunidad de ver moda de la mano de grandes firmas, ya que normalmente, estos eventos suelen ser cerrados, por lo que es un evento hecho para el disfrute de todos", apunta Hulton.