Una marea verde recorrió este sábado el centro de Oviedo para exigir que se revoque el acuerdo firmado en julio por el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio de Defensa para la urbanización de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega. Lo hicieron en un ambiente festivo, al ritmo de las gaitas y de batucada, pero con mensajes contundentes como: "La Vega no se vende, La Vega se defiende" o "esti pelotazu ye especulación". Felipe Díaz de Mirando, uno de los fundadores de la plataforma que convocó la marcha, calificó de "éxito rotundo" la respuesta ciudadana. "Ha sido un absoluto éxito y es un clamor contra un protocolo que consideramos nefasto para los intereses de Oviedo, para los intereses del patrimonio y que demuestra una pésima gestión del Gobierno municipal con la ayuda del de la nación. Nos hemos levantado contra un convenio que vamos a intentar que no se firme". Según los organizadores la protesta congregó a unas 4.000 personas, aunque la Policía rebajó la cifra hasta, aproximadamente, la mitad: unas 2.000 personas. "Hoy hay más gente en la plaza del Ayuntamiento que el día del pregón de las fiestas de San Mateo, los políticos deberían de tomar nota", aseguró Díaz de Miranda.

La marcha partió, como no podía ser de otra forma, de la fábrica de La Vega e hizo varias paradas. Una de ellas fue frente al convento de Las Pelayas, a las que los organizadores dieron las gracias por su apoyo. Hubo pitadas frente a la sede de la Junta General y por la Escandalera unos niños le dedicaron al alcalde, Alfredo Canteli, una versión de "Despechá" de Rosalía. Decía algo así: "Canteli no me llames que estoy ocupada arreglando tus males, La Vega no se toca, no queremos torres ni recintos feriales". Ya en la plaza del Ayuntamiento, Isabel Ruiz de la Peña, profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, fue la encargada de leer un manifiesto. Dijo que "el protocolo firmado entre Ministerio de Defensa, Principado de Asturias y Ayuntamiento supone la pérdida de una parte sustancial de un recinto que debe ser recuperado para nuevos usos, capaces de generar empleo y actividad económica, ocio, cultura y equipamientos, tanto para Oviedo como para toda Asturias". En la manifestación hubo también una importante presencia de la oposición política en el Principado y en el Ayuntamiento. Participaron, entre otros, el diputado de Foro Asturias, Adrián Pomares, y también de Podemos, como la futura candidata regional Covadonga Tomé. Frente al Ayuntamiento, la portavoz municipal de Vox, Cristina Coto, aseguró que "el pelotazo urbanístico de Pedro Sánchez en La Vega debe unir a todos los ovetenses, pues es Oviedo quien pierde".