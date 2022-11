Javier Más revive la guitarra de Cohen

Javier Más ha sido el fiel escudero español de Leonard Cohen desde la gira del "regreso", aquella a la que le obligó, en 2008, un desfalco del personal que le llevaba las finanzas. Ayer, en el Auditorio Príncipe Felipe, y dentro del ciclo "enCOHENtros" que organiza la cátedra de la Universidad de Oviedo que lleva el nombre del cantautor canadiense, el guitarrista y desgranó sus vivencias junto al autor de "Hallelujah" en conversación con el periodista Jordi Turtós y regaló al público varias interpretaciones de ese cancionero inmortal.

Sonaron en la sala de cámara, acompañadas por el laúd o por la guitarra, desde el "Famous blue raincoat" hasta "Who by Fire", salpicando con emocionantes momentos musicales el relato de sus experiencias en las largas giras mundiales al lado de Cohen que le acabarían dando, a la postre, mayor exposición mundial y trabajos junto a otros artistas internacionales como el cantautor irlandés Glen Hansard.

Los inicios, contó Más, tuvieron sus singularidades. Cohen, contó, fue claro desde el principio: "Me he quedado sin dinero, tengo que volver a salir de gira". Músico español en medio de un equipo americano, Más encontró en el organista Neal Larsen un apoyo y, con los meses, camaradería entre todos. A diferencia de otros trabajos habituales, con dos o tres semanas de ensayos, fueron, dijo, seis meses preparando la gira. "Llegábamos a estar hasta aburridos", bromeó, "me había llevado ropa de invierno y cambió la estación, tuve que comprar ropa".

Con aquel equipo se trabajaba para dejar que la música de Cohen fueran la pieza principal, "teníamos una sensibilidad especial, era la banda que más bajo tocaba del mundo", ilustró Javier Más. El guitarrista español también logró una relación especial con Cohen, que le pidió, incluso, que le ayudara a volver a retomar su pulso con la guitarra. Para Más era relativamente sencillo, porque como fan de Cohen conocía mucho mejor que sus compañeros el repertorio y la forma de interpretar del cantautor canadiense. Con los años, después del fallecimiento de Cohen, tuvo incluso el privilegio de grabar con aquella guitarra de los primeros discos del canadiense, en el disco póstumo "Thanks for the dance", invitado por Adam Cohen en un estudio doméstico.

La charla puso fin a las actividades presenciales de los "enCOHENtros", tras cuatro días dedicados a la canción de autor y a falta de que, por la tarde, en el teatro Filarmónica, se proyectara la película documental "Hallelujah, Leonard Cohen: A journey, a song", presentada por el director de la cátedra, José Errasti.