Mario Arias: "La izquierda miente, no habrá especulación en La Vega"

La resaca de la manifestación en defensa del patrimonio de la fábrica de armas de La Vega y contra el protocolo que están elaborando el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado, que el sábado congregó (según la policía) a dos mil personas por las calles de la ciudad, dejó ayer opiniones y llamamientos encontrados. El equipo de gobierno municipal, representado por su segundo teniente de alcalde, Mario Arias, acusó a la "extrema izquierda, con la inconsciente complicidad de Vox" de agitar una "maniobra de interés político" basada en una "mentira": "una especulación urbanística que nunca va a existir en los terrenos de La Vega", aseguró. Desde el PSOE, su nuevo candidato municipal, Carlos Llaneza, pidió ayer "reflexión" a las administraciones y volvió a insistir en que la firma del convenio no debería acelerarse: "las prisas no son buenas y además no son necesarias". La portavoz de Somos, Ana Taboada, en línea parecida, exigió a Barbón y Canteli que den "un paso atrás" a la vista de la contestación que el acuerdo ha recibido en las calles.

En el PP, Mario Arias ve en la manifestación una "batalla política" de los responsables del anterior gobierno municipal: "Fracasaron estrepitosamente cuando lideraron el desgobierno en Oviedo y ahora quieren seguir paralizando el futuro de la capital", protestó. Según Arias, cuando se dijo en la lectura del manifiesto que La Vega "debe ser recuperada para nuevos usos, capaces de generar empleo y actividad económica, ocio, cultura y equipamiento", se ignora que "eso es, justamente, lo que se pretende conseguir con el convenio; es falso que se vaya a destruir patrimonio industrial, porque se conservará la gran mayor parte de las edificaciones y solo se prescindirá de aquellas sin ningún valor historio o cultural que están ya en estado de ruina". El segundo teniente de alcalde insistió en que "solo el 15% de los terrenos se destinarán a nuevas edificaciones, para pagar al propietario de los terrenos, el Ministerio de Defensa". El PP considera que los críticos ofrecen como única alternativa "dejar La Vega como está, deteriorándose progresivamente hasta que sea imposible recuperar ninguna de sus naves". "Esa es la tendencia de la extrema izquierda: frenar cualquier proyecto de futuro para que todo quede como está", recitó Arias. "Les gusta más una ciudad llena de ruinas que una capital dinámica y que genere actividad y progreso. Les gusta más manifestarse en un permanente Frente del No que colaborar en buscar un mejor futuro para los ovetenses. Y lo malo es que ahora le entregan ese mismo testigo al nuevo candidato socialista", concluyó. El portavoz del PP incluyó en sus protestas a la portavoz de Vox, Cristina Coto: "Resulta patético verla pelear día a día por ser más radical que el personaje que está intentando desbancarla de la lista de ese partido en Oviedo, llevando su desaforado afán de protagonismo a todo lo que toca. Entre los dos están llevando al ridículo a Vox, alineándolo con la extrema izquierda constantemente, presentando batallas incomprensibles para paralizar los intereses de Oviedo", declaró en alusión a uno de los activistas de la plataforma en defensa de La Vega, el arquitecto Felipe Díaz-Miranda. Por otra parte, el nuevo candidato socialista en Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, celebró que, con la manifestación del sábado, "se hable otra vez en Oviedo del futuro de La Vega". "Hablan voces doctas en la materia. Y habla, lo más importante, la ciudadanía en las calles", contó Llaneza, que pidió a las administraciones implicadas "hacer un ejercicio de reflexión, y reconocer que algo va mal cuando es tan plural y transversal la crítica al denso protocolo actual. Las prisas no son buenas, y además no son necesarias. En juego está patrimonio, empleo, sostenibilidad y, en general, calidad de vida en Oviedo", concluyó. Desde Somos Oviedo, Ana Taboada insistió en esa transversalidad de la protesta –"miles de vecinos de todos los estratos sociales e ideológicos"– y pidió a Canteli y Barbón que den un paso atrás: "tirar los muros de la negociaciones para abrirlos a la ciudadanía y a la participación para decidir lo que debe pasar ahí. Ya somos muchos y muchas los que lo estamos reclamando, y el clamor debería bastar para que reculen. Barbón no puede seguir traicionando a Oviedo una vez más, la FSA no puede seguir siendo colaboradora necesaria de este robo", zanjó.