La escritura creativa como arma

"Si fueras un paisaje, ¿cuál serías? Fue la primera cuestión que Sara Bárcena, directora del colegio Santo Domingo de Guzmán y, desde este curso, profesora de la asignatura optativa más elegida por los alumnos de primero de Bachillerato, planteó a los estudiantes en su primera clase. "No me imaginaba que fuera a tener tal acogida cuando la propuse, pero al final ha sido un éxito", cuenta la docente. Velas en la mesa, botellas con mensajes en su interior y el análisis de la métrica de la poesía tirando de rap. A priori, algo lejos de lo convencional, sin exámenes y base Tik Tok pero siempre sin olvidar el rigor de los clásicos. Con esta vocación nace Taller de Escritura Creativa, un espacio abierto a las emociones de todos. "Me di cuenta de que los chicos necesitaban explicarse y para ello era fundamental cederles la palabra", añade Bárcena.

En en el aula todo está pensado al detalle, desde el tono verde de las paredes, hasta la decoración, en la que destacan antiguas máquinas de escribir, propiedad del centro. "Quería construir un entorno a su medida, que les motivara y les permitiera explicarse a sí mismos a través de la literatura o la poesía". Las obras, fruto de la creatividad de los alumnos, no se hicieron esperar. Blogs literarios adaptados a WhatsApp, Instagram, o Tik Tok y clases que arrancan a ritmo de Estopa. "Los jóvenes tienen mucho que contar, solo tienes que recurrir a los elementos que ellos usan y así esta todo ganado", recalca la directora. Pero no solo los alumnos parecen encantados con abordar a Borges en clave digital, también los padres se mostraron interesados en adentrarse en un espacio "único del centro". "Cuando celebramos la jornada de puertas abiertas preguntaban por el aula, querían conocerla y la verdad es que salieron sorprendidos de allí", subraya Bárcena, apasionada a la literatura y las humanidades, que afirma aprender tanto de esta experiencia como los alumnos. El carácter innovador a veces desemboca en utilizar el móvil como aliado pedagógico. "Es algo más personalizado y una buena forma de recordarles que las redes sociales son ideales para trabajar siempre que se utilicen bien". Que dejen a un lado el pudor y se atrevan a descubrir su propio mundo es otro de los objetivos del taller, teniendo en cuenta las poéticas del silencio en los adolescentes. "Tienen mucho que contar pero, a veces, no tienen canales ni herramientas, ni les enseñamos a canalizar esa poética. Entonces, verbalizar todo eso, mas allá de lo que es una mirada es fundamental", indica la docente. El cuaderno de bitácora será el compañero de viaje de los adolescentes, la herramienta en la que mostrarse a ellos mismos y que ha desplazado al examen como método de evaluación. "Suprimir una prueba teórica no implica no evaluar la evolución de los alumnos. En este caso, el examen desaparece porque el docente no es nadie para enjuiciar si lo que escriben está bien o mal", indica Bárcena. El relato corto, personal, contar el "yo" y el género narrativo son algunos de los puntos en los que se encuentran inmersos los futuros escritores. "Es una forma de explorar lo que les inquieta, sus intereses, atender a su forma de expresarse y adaptarlo a los canales que utilizan a diario". Entre las propuestas de trabajo destaca la de dibujar un mapa de sí mismos, una clase en la que el profesor acaba siendo uno más. "El docente coordina pero se implica al nivel de los alumnos", apunta Bárcena. Pero sin duda, es "Mensaje en una botella" la propuesta que más ha entusiasmado a los estudiantes. "Con esta dinámica quería trabajar la memoria, las emociones, las cosas que quedan sin decir, cuántas oportunidades tenemos de dar o pedir una explicación y fue precioso porque es algo muy personal". Con papeles de colores los alumnos empezaron a escribir sus mensajes en la botella, algo simbólico que luego pueden conservar o enviar si quieren, una actividad que se irá nutriendo a medida que avance el curso. Los planes de futuro son infinitos. Entre los próximos proyectos destaca la visita del editor Cristian Velasco y del poeta Nacho González. "No se trata de llevar al cuaderno a Mister Wonderful, sino de expresar sentimientos sin frases motivadoras ni flores. Creo que están iniciando un descubrimiento".