Izaro: «Este disco es una colección de regalos, un agradecimiento al público por su apoyo»

Aterrizó en la música casi por casualidad, cuando pilló prestada una guitarra que una amiga ganó en una tómbola. Desde ahí empezó a tocar y a componer, hasta llenar el Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián o colgar el no hay entradas en el Palacio Euskalduna en Bilbao. Ahora, la artista vasca llega a Oviedo de la mano de San Miguel On Air para presentar mañana en la sala Gong su último trabajo "Limones de oro". Una colección de temas en los que colaboran artistas como Amaral, Zahara, Rozalén o Xoél López.

-Presenta "Limones de oro". ¿Es la primera vez que se enfrenta al público asturiano? ¿Qué es lo que se van a encontrar los asistentes?

-Ya hicimos algún acústico en otras ocasiones pero, es la primera vez que vamos como banda completa y con nuevo show. El público lo va a disfrutar. Como estamos en fase de despedida de "Los limones", después de estar girando durante dos años, estamos disfrutando mucho de despedir las canciones, agradeciendo todo lo que nos ha dado la gente y suele crearse mucha vitalidad en los conciertos.

-Define este disco como un "cumplesueños" por las colaboraciones con artistas como Rozalén, Amaral o Xoél López ¿Qué saca de la experiencia?

-Sobre todo me ha dado confianza. Confianza porque todos estos artistas me hayan dicho que sí y hayan querido compartir mis canciones, por haber podido conocerlos y que me hayan motivado y compartido su red conmigo. Es sentir que también tengo un hueco y compañeras.

-En "Limones de oro" canta a la libertad, a los delirios, a la felicidad...¿Con qué canción se siente más identificada?

-Cada día elegiría dos diferentes, pero ahora, si tuviera que elegir una, como estamos despidiendo "los limones", siento una conexión especial con el primer tema que es "Invierno a la vista", un tema que canto con Xoél López y también me quedaría con "Delirios", la canción que interpreto con Zahara.

-¿Qué supone este trabajo en su carrera?

-Es una forma de agradecer al público todo su apoyo. Es una colección de regalos, ver cómo puedo devolverles todo lo que me han dado durante este tiempo.

-Desde sus inicios, ha recurrido a la autoedición y autogestión para lanzar sus proyectos. ¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar en este camino?

-Yo creo que lo más difícil es la soledad. No es como cuando cuentas con una estructura grande y afianzada, con contactos con medios de comunicación. En este caso, es una red en la que tienes que entrar tú sola y a veces es duro pero al mismo tiempo, es bonito.

-Su andadura musical empieza casi por azar y, con 28 años, ya ha publicado cuatro trabajos. ¿Se imaginaba llegar tan lejos?

-Para nada. Era un sueño tan surrealista que de hecho, nunca estudié música ni nada que me pudiera encaminar hacia ello. Era una fantasía y ahora que ha sucedido, digo, menos mal porque es lo que quería.

-YouTube y sus primeras actuaciones en bares también tienen mucho que decir en su trayectoria ¿Cómo afrontó dar el salto de la escena amateur a la profesional?

-Ahora estoy en un proceso de normalización, de entender que esta es mi vida pero, con el segundo disco sí es verdad que consideré que en el País Vasco había perdido el anonimato y tuve una crisis existencial que me llevó a plantearme si era eso lo que quería, si iba a poder vivir cómoda de esta manera pero ahora creo que estoy en paz.

-Compone en inglés, castellano y euskera. ¿Cómo influye el idioma en el proceso creativo?

-Cada idioma aporta algo. Hay frases, palabras o formas de decir las cosas que no se pueden traducir literalmente de un idioma a otro porque no existen, aunque sí se conozca el concepto. Eso es algo que siempre me ha fascinado, el poder nombrar o no según qué cosas, creo que habla mucho de cada sociedad o cada realidad. Cada idioma me lleva hacia unas oportunidades, a hablar de ciertas cosas y de cierta manera. Para mí, cuantos más idiomas, mayor apertura.

-"Limones en invierno", ahora "Limones de oro". Es una figura recurrente en su discografía. ¿Por qué el limón?

-Creo que es una metáfora bonita de la vida. Para mí un limón, es un cítrico súper sensorial: tiene textura, olor, lo tiene todo. Para mí por eso, es como la vida, es super bello, atractivo, lo quieres abrir, exprimirlo, escucharlo y luego lo saboreas y te llevas la sorpresa de que es ácido pero, aún así, lo quieres volver a morder. Es como para mí la vida.

-En el aspecto compositivo, ¿Por dónde encaminará sus pasos en el futuro?

-Ya estamos tocando tocando canciones nuevas, tengo un montón de ganas de grabarlas. Para mí, la música y las canciones siempre van como en tonalidades de colores, esta vez, los sonidos iban más en tonalidades amarillas pero, lo que viene no serán limones, ni tonos templados, será una cuenta pendiente conmigo misma ,de curar todas las cosas y hacer como un tratado de paz. Serán sonidos más fríos y afilados.

-En enero acaba gira en Madrid. ¿Cómo será ese fin de fiesta?

-Tendremos invitadas. Ya está confirmado que venga Amaral y habrá más sorpresas. Será una forma de cerrar un ciclo.