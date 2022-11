"Este disco es una colección de regalos, un agradecimiento al público por su apoyo"

Aterrizó en la música casi por casualidad, cuando tomó prestada una guitarra que una amiga ganó en una tómbola. Desde ahí empezó a tocar y a componer, hasta llenar el teatro Victoria Eugenia, en San Sebastián o colgar el no hay entradas en el Palacio Euskalduna. en Bilbao. Ahora, la artista vasca llega a Oviedo de la mano de San Miguel On Air para presentar este jueves. a las 21.00 horas, en la sala Gong, su último trabajo, "Limones de oro". Una colección de temas en los que colaboran artistas como Amaral, Zahara, Rozalén o Xoél López.

–Presenta "Limones de oro". ¿Es la primera vez que se enfrenta al público asturiano? ¿Qué es lo que se van a encontrar los asistentes?

–Ya hicimos algún acústico en otras ocasiones pero es la primera vez que vamos como banda completa y con nuevo show. El público lo va a disfrutar.

–Define este disco como un "cumplesueños" por las colaboraciones con artistas como Rozalén, Amaral o Xoél López ¿Qué saca de la experiencia?

–-Sobre todo me ha dado confianza. Confianza porque todos estos artistas me hayan dicho que sí y hayan querido compartir mis canciones, por haber podido conocerlos y que me hayan motivado y compartido su red conmigo. Es sentir que también tengo un hueco y compañeras.

–En este disco canta a la libertad, a los delirios, a la felicidad... ¿Con qué canción se siente más identificada?

–-Cada día elegiría dos diferentes, pero ahora, como estamos despidiendo "Los Limones", siento una conexión especial con el primer tema, "Invierno a la vista", un tema que canto con Xoél López y también con "Delirios", la canción que interpreto con Zahara.

–¿Qué supone este trabajo en su carrera?

–Es una forma de agradecer al público todo su apoyo. Es una colección de regalos, ver cómo puedo devolverles todo lo que me han dado durante este tiempo.

–Desde sus inicios, ha recurrido a la autoedición y autogestión. ¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar en este camino?

–Creo que lo más difícil es la soledad. No es como cuando cuentas con una estructura afianzada, con contactos con medios de comunicación. En este caso, es una red en la que tienes que entrar tú sola y a veces es duro pero también bonito.

–"Limones en invierno", ahora "Limones de oro". Es una figura recurrente en su discografía, ¿por qué esa fruta?

–Creo que es una metáfora bonita de la vida. Para mí, un limón es un cítrico súper sensorial: tiene textura, olor, lo tiene todo. Por eso, es como la vida, es súper bello y luego lo saboreas y descubres que es ácido pero, aún así, lo quieres volver a morder.

–Empezó tocando en bares y por Youtube, ¿cómo afrontó dar el salto de la escena amateur a la profesional?

–Estoy en un proceso de normalización, de entender que esta es mi vida pero, con el segundo disco sí perdí el anonimato y tuve una crisis existencial pero ahora creo que estoy en paz.

–En enero acaba gira en Madrid. ¿Cómo será ese fin de fiesta?

–Tendremos invitadas. Ya está confirmada Amaral y habrá más sorpresas. Será cerrar un ciclo.