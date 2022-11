La Federación de Coros de Asturias (Fecora), presidida por Marcelino Martínez, "Santi", ha recibido el premio nacional de folclore "Martínez Torner", que concede la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo a través de la Escuela de Música Tradicional, como un reconocimiento a la trayectoria de la entidad, que en 2024 celebrará su medio siglo de existencia, y como un acicate al que es, actualmente, su gran objetivo: lograr un relevo generacional que garantice la supervivencia de la riquísima tradición asturiana de la música coral.

"La nuestra sigue siendo una federación importante en España, con un rico cancionero y una tradición muy arraigada en todo el territorio regional. Pero para mantener esta riqueza tenemos el reto de ver cómo renovamos las voces", reflexiona Marcelino Martínez, "Santi", presidente de Fecora.

En el seno de la federación son conscientes de que, si bien la calidad media de los coros asturianos es muy elevada, también lo es la edad media de los intérpretes, lo que dificulta una renovación progresiva de las formaciones. Por ello, quieren incorporar la música coral a los programas educativos, ya que entienden que es la manera más efectiva de mantener viva esta tradición, y al tiempo la propia música coral puede tener valores formativos.

"Intentamos hacer ver al Principado que es importante retomar la actividad coral en los centros educativos, no solo por no perder esta parte de la cultura asturiana, también porque la música coral puede ser una herramienta educativa de primer orden, y no solo en el ámbito musical, ya que los cantantes de coros tienen que aprender a relacionarse con los demás en niveles de igualdad", sostiene Martínez.

La integración armónica de las voces individuales dentro de un colectivo es lo que, a ojos de Martínez, puede servir a los alumnos para entender la importancia de trabajar en equipo y respetar la identidad y la singularidad de los compañeros. "No hay estrellas en los coros, y para conseguir esa armonía hay que trabajar mucho. En los países del Norte de Europa tienen muy claro el valor educativo de este tipo de actividades", señala.

Martínez destaca además ejemplos como el del Coro Joven de Gijón, dirigido por Santi Novoa, teclista de "WarCry", que está logrando implicar a jóvenes y adolescentes al incorporar a su repertorio ejemplos de música pop y rock, así como procedente de películas: "Tenemos mucha suerte de contar con un director como él, y nuestra intención es poder extender esta experiencia a otros lugares, a formaciones de Oviedo y Avilés, y también incorporarlo a microproyectos del ámbito educativo, en forma de proyectos piloto para los centros. Es una forma de acercar la música coral a los jóvenes", concluye Martínez.