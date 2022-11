El pasado 25 de julio, el centro comercial inauguró la muestra, creada por Maite Capín, diseñadora de vestuario. Se trata de un recorrido por la ruta primitiva del Camino de Santiago a través de las prendas utilizadas en la película "El Crucigrama de Jacob", de Ana L. Martín, que obtuvo 13 nominaciones a los premios "Goya", incluyendo la de Mejor Vestuario.

Con motivo de esta exposición inaugurada el pasado verano y en conmemoración a esta emblemática ruta que acoge a miles de caminantes de todo el mundo cada año, Los Prados organizará este mes actividades exclusivas sobre esta ruta primitiva entre las que destacan un concurso literario sobre el Camino de Santiago, una exposición del Camino de Santiago con piezas de Lego® y la actividad infantil "El Gran Juego del Camino de Santiago".

Concurso literario sobre el Camino de Santiago

Si has hecho el Camino de Santiago desde Oviedo, si te gustaría hacerlo, si has paseado por algunas de las zonas, si has vivido una aventura o quieres inventar una historia corta ambientada en la ciudad de la que parte el Camino, ánimate y cuéntala de forma breve. Saca el alma escritora que llevas dentro y haz entrega de tu obra tanto hoy como mañana, en horario de 11.00 a 19.00 horas en un buzón disponible junto al stand de ADAGA en Los Prados. El ganador se llevará una tarjeta regalo de Carrefour por importe de 100€euros.

Exposición sobre el Camino de Santiago con piezas de Lego®

Hasta el 8 de diciembre estará disponible de forma gratuita la muestra de Lego "El ladrillo de Santiago", una interpretación del Camino Primitivo de Santiago con construcciones emblemáticas como la Catedral de Oviedo, la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, Santa María del Naranco y muchas otras.

El Gran Juego del Camino de Santiago

En este trivial infantil del Camino de Santiago, los y las participantes tendrán que ir avanzando casillas, sin caer en aquellas que les hagan retroceder o perder turnos. Cada una de las casillas tendrá un color que se corresponderá con una tarjeta gigante, que puede suponer la resolución de una prueba física, intelectual, artística o de habilidad. Cada uno de los y las concursantes será su propia ficha y tendrá que conseguir ser el primero en cruzar la línea de meta.

Para aquellos oventenses que aún no la hayan visitado, la exposición "El Vestuario del Camino Primitivo" de Maite Capín continúa instalada en el centro comercial Los Prados con acceso completamente gratuito.