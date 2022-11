Carmen Casal: «Si nos quitan las raíces, nuestra identidad desaparece»

Diez años después de que la novela «Los amores del Rey Casto» viera la luz por primera vez gracias a la pluma de la periodista asturiana Carmen González Casal, la aproximación literaria a la figura de Alfonso II vuelve a las librerías en una segunda edición que ayer inspiró una charla pública entre la autora y la también escritora y periodista María Teresa Álvarez en la Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala», acompañadas por el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo Alfredo García Quintana y Esther Prieto, de ediciones Trabe.

Un salón de actos abarrotado por un público mayoritariamente femenino: «He contado 14 varones», apuntó con humor Álvarez, que destacó el trabajo como «excelente periodista» de Casal, «que deleita con sus reflexiones en LA NUEVA ESPAÑA». Destacó la brillantez del título («es un arte hacerlo bien») y la calidad de la obra: «Un texto bien escrito, con rigor histórico». Casal matizó que «soy periodista, no historiadora, y acostumbrada a pensar títulos breves y que piquen la curiosidad». Es la obra de una «forofa de mi tierra. Se me ocurrió la idea paseando por Oviedo y dándome cuenta de que la figura de ‘Rey Casto’ era una gran desconocida para mí y para muchos asturianos». Un monarca que vivió la friolera de 81 años en el siglo VIII y reinó 51. «Me cautivó», confesó, «y decidí que debía resucitarlo. Me lo planteé como una entrevista. La historia hay que contarla desde los ojos de la persona que la vivió, no con los de alguien del siglo XXI». Aclaró, sobre la castidad del monarca, que «no era homosexual para nada, fue un guerrero que engrandeció Oviedo. Un asceta célibe». No un santo («se portó fatal con su hermana») que creció en un mundo donde «eran todos muy bestias. Le cogí cariño. Hay que recordar que su padre, Fruela, mató a su propio hermano con las manos. Y algo siempre se hereda... Con pocos años se fue a un monasterio por miedo a represalias y allí se fue cultivando».

«Arañando ratos para escribir». Así salió adelante su libro. Casal anticipó que tenía pensado escribir sobre la tía de Alfonso, Adosinda, «una mujer de armas tomar, es mi asignatura pendiente». La autora reflexionó sobre la importancia del «pasado que se proyecta en el presente. Si nos quitan las raíces, nuestra identidad desaparece». Su libro cuenta con «invitados» de lujo como Bousoño, Ángel González, Palacio Valdés... «Quería que fuera un canto a Asturias. Y, además, la portada tan verde me encanta». Casal y Álvarez, y más tarde Quintana, reivindicaron la importancia de Oviedo como origen del Camino de Santiago. La autora transmitió sus valores a «su» Alfonso, por ejemplo «llevar las riendas de tu vida, tener unos principios y ser fiel a ellos».