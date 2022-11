«El estrés y el efímero impulso de fumar son las principales causas de recaer en el tabaco»

Martín Escandón lleva 26 años organizando talleres para ayudar a dejar de fumar. El psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer fue uno de los invitados en la segunda y última sesión de las Jornadas «Municipio y Adicciones» que congregaron en el Calatrava a 300 jóvenes de toda la región. «Tratamiento psicológico de la adicción al tabaco» fue el título de su ponencia.

–¿Es necesario el apoyo psicológica para dejar el tabaco?

–El tratamiento psicológico debería ser la primera elección, sobre todo, para embarazadas, jóvenes y adolescentes, mayores con insuficiencia respiratoria o pacientes con enfermedad coronaria.

–Entiendo que hay quien opta por otros caminos.

–Hay mucha tendencia a los tratamientos farmacológicos. No tengo nada en contra de ellos y en algunos casos son necesarios. Lo que nosotros hacemos en nuestros talleres son terapias en grupo, que no de grupo. Reunimos a personas que quieren dejar de fumar y se les aplican técnicas de apoyo.

–¿ Y se anima la gente a recibir apoyo psicológico para abandonar el hábito de fumar?

–Fíjese si se animan que llevo 26 años con el programa de tabaquismo. Hemos sido pioneros y sigue existiendo demanda. Es cierto que hay gente que deja de fumar por su cuenta, pero quienes reclaman nuestra ayuda tienen una mayor dependencia de la nicotina. Muchas veces la adicción va acompañada de depresión y ansiedad.

–¿En qué consiste su ayuda?

–Ofrecemos ocho sesiones. Son talleres gratuitos a los que cualquiera se puede apuntar. El primer día nos presentamos y luego vamos desarrollando técnicas. Es primordial establecer una fecha para dejar de fumar. Debemos también cargarnos de razones. Existe un tipo de fumadores contempladores crónicos que nunca encuentran el momento para dejar de serlo.

–¿Alcanzan muchos el objetivo?

–Si el primer cribado de personas que están decididas a dejarlo está bien hecho, en torno al 50% de los asistentes a los talleres se convierten en exfumadores inicialmente. Al cabo de seis meses o un año ese porcentaje baja hasta el 30% por las recaídas.

–¿Cuáles son las causas de estas recaídas?

–La principal es el estrés. Hay que concienciarse bien para combatirlo. Luego está el efímero «craving» (impulso de fumar), que dura como máximo minuto y medio, y es fundamental estar preparado para enfrentarse a él.

–¿Tiene muchos pacientes jóvenes?

–Por desgracia pocos. La motivación fundamental para dejar el tabaco es la salud. En el caso de los jóvenes, la advertencia de que en 20 ó 30 años pueden padecer un cáncer no suele ser muy convincente. Como los problemas del tabaquismo llegan a medio y largo plazo no les causa impacto.

–¿Hay alguna forma de persuadirles de los perjuicios del cigarrillo?

–Hay que llegar con otros mensajes. Cuando les impartimos charlas tratamos de apelar la ecología. El tabaco es uno de los factores ambientales más importantes que tenemos. Mensajes como que una colilla en la playa contamina varios metros cúbicos de agua de mar les llega. También les presentamos el abandono del hábito de fumar como una manera de rebelarse contra el establishment. Si dejas de fumar pagas menos impuestos y vivirás más para percibir más tiempo tu pensión.

–¿Han reducido la población fumadora las leyes antitabaco?

–No hay que confundir términos. Aquí tenemos leyes de prevención del consumo, que no prohiben el tabaco, sino que limitan los lugares en los que se puede fumar para no perjudicar a los del alrededor. Si lo hubiésemos presentado así quizás las leyes habrían tenido más éxito. Al principio bajó el número de fumadores, pero llevamos tres años estancados. Las leyes no han sido la panacea.