Nace la primera asociación para tratar de frenar el traslado de Minas a Mieres

El empresario Juan José del Campo Gorostidi será el presidente de la nueva asociación de estudiantes afectados por el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo con dirección a Mieres que nace con el objetivo de usar todos los medios posibles, incluidos los judiciales, para tratar de frenar esa mudanza que impulsa el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. «Llevamos ya nueve meses con esta lucha, pero ahora se abre una etapa diferente», aseguró Del Campo. Como vicepresidentes de esta nueva asociación que lleva el nombre de «Think tank Escuela de Minas Oviedo 2050» fueron nombrados José Pedro Sancho, catedrático de Metalurgia, y Vicente Luque, exdirectivo de Hunosa y que trabajó en la dirección general de la energía de la Comisión Europea. Así lo decidió la primera asamblea de esta agrupación, que se celebró en el salón Naranco del hotel de la Reconquista, en la que participaron decenas de ingenieros de minas de forma presencial más otros 34 que delegaron su voto.

«Lo que pretendemos es divulgar que esta profesión tiene presente y tiene futuro gracias al reto de la descarbonización y de la digitalización», aseguró Del Campo. El organigrama de la asociación lo completa Ángel Manuel Arias Fernández, doctor ingeniero de Minas y licenciado en Derecho; mientras que como tesorero actuará Francisco Blanco, que estuvo durante dos décadas ligado a la dirección de la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo. Al acto fundacional acudieron también un nutrido grupo de alumnos de la Escuela, preocupados por el futuro de este centro. «Ya no somos una asociación de antiguos estudiantes, ya tenemos de todo», señaló Del Campo. Otro de los motivos para dar este paso, señalaron, es el de poder tener unas mejores armas para vigilar que el proceso del traslado se realiza cumpliendo con todos los trámites legales, sin fisuras. «Es una lástima que hayamos tenido que llegar hasta aquí porque la Universidad no quiera darnos información sobre el proceso porque alegan que no somos parte interesada», apuntó Del Campo. Además de elegir a los que serán las nuevas caras visibles de la asociación, también se aprovechó la reunión para dar luz verde a sus nuevos estatutos que regularán su funcionamiento. No habrá cuotas porque, apuntó Del Campo, «esto no es un chiringuito. No pedimos nada para adherirse a la asociación más que compartir nuestros principios y ser leal a ellos». La sociedad nace con patrimonio con la intención de que aporte el que quiera y el que pueda. «Los gastos de estructura van a ser cero, usaremos los medios digitales», apunta. También plantean realizar acciones ligadas con la educación y la divulgación de estos estudios. Habrá también diez vocales en la asociación de todas las edades, desde profesores hatsa estudiantes.