Fin de semana de lluvia de millones en Asturias. Después de que esta mañana se diera a conocer que un acertante de Gijón había ganado 1 millón de euros gracias al sorteo del once del once de la ONCE celebrado ayer esta noche ha sido la Lotería Primitiva la que ha dado una alegría a la capital. La combinación ganadora formada por los números 1, 34, 9, 36, 28 y 19 (con el 33 como complementario) ha hecho que se registre un premio de primera categoría en Oviedo. Un único acertante del que por el momento solo se sabe que selló su boleto en la administración de loterías número 31 situada en el 11 de la calle Río San Pedro, ha conseguido ganar 1.220.407,61 euros. No ha habido, eso sí, acertante de la categoría especial.

Cabe recordar que hace unos meses, en junio, un único acertante de Oviedo se llevó gracias a este mismo sorteo un premio total de 11 millones de euros. Fue el más afortunado de cuántos se registraron en la historia de las Loterías en Oviedo.