El fallo que revive el viejo plan de Santullano no supondrá más dinero, dice el Ayuntamiento

Ni el rediseño de la entrada a Oviedo por el tramo urbano de la autopista "Y" costará más dinero ni se perderán las ayudas europeas destinadas a estos proyectos. No habrá, según el concejal de Urbanismo y teniente de Alcalde de Oviedo, Nacho Cuesta, ninguna consecuencia grave a raíz de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo, conocida el jueves y que revive el anterior contrato suscrito por el gobierno tripartito con la UTE Bosque y Valle para esos mismos proyectos. Así lo afirmó el edil ayer en rueda de prensa, un día después de que el PSOE, el grupo municipal que llevó a los tribunales la forma en que el equipo de Canteli había resuelto el contrato, anunciara que el juez les había dado la razón.

En la sentencia, el magistrado señala que si el contrato no se podía aplicar porque estaba viciado, habría que haberlo anulado, no resolverlo, como hizo el Ayuntamiento, compensando a la empresa con 363.000 euros. ¿Qué sucederá ahora? Según Cuesta, el gobierno local decidirá primero si apela la sentencia, "una alternativa plausible", señaló, y ejecutará una "revisión de oficio" para declarar la nulidad del contrato. Esto supone que Bosque y Valle tendrá que devolver el dinero y reclamar, después, una compensación en los tribunales por el trabajo que sí realizaron del proyecto, lo que podría implicar el pago de una cantidad que "no va a diferir" de lo que en su momento se pagó, adelantó Cuesta: "En ningún caso va a suponer que el Ayuntamiento tenga que afrontar importes que ya abonó a la empresa".

Que haya dos proyectos vivos ahora, el de "Bosque y Valle" y el nuevo que está ejecutando el actual equipo de gobierno tampoco es, señaló, un problema. "No afecta absolutamente en nada", recalcó, para avanzar, a renglón seguido, que la próxima semana comenzarán ya las obras de una de esas primeras partes, en la rotonda de la Cruz Roja. Nada pone en peligro, reiteró, los 10 millones de ayudas de fondos europeos, que exigen que las obras estén finalizadas en 2023. "No vamos sobrados de tiempo, pero vamos en tiempo", razonó.

Nacho Cuesta sí aprovechó la sentencia para hacer otra lectura muy distinta a la de la oposición, al entender que el fallo reconoce que el contrato nació "viciado", de ahí que tendría que haberse anulado, por ser, dijo el concejal de Urbanismo, "un completo y absoluto despropósito". Además, calificó las críticas del PSOE como una posición "surrealista": "no se diferencian en nada del populismo de Podemos".

Incapacidad

El fallo sobre el contrato de Santullano también provocó reacciones en el resto de grupos de la oposición. Somos Oviedo se felicitó por el fallo e indicó que "demuestra que la incapacidad gestora del PP y Cs se supera diariamente y crea una inseguridad jurídica". El concejal Nacho del Páramo, titular de Urbanismo en el anterior equipo de gobierno e impulsor, por tanto, del plan de "Bosque y Valle" señaló que "cualquier persona sensata hubiera aprovechado el trabajo llevado a cabo por el mandato del tripartito, pero las ansias destructivas, que solo perjudican a Oviedo y a sus habitantes, les ciegan en todo lo que hacen". Del Páramo culpó al "sectarismo del gobierno" de Canteli de la segura, a su juicio, pérdida de los 10,3 millones de euros de los fondos Edusi. Y afeó al Alcalde que se "parapete" detrás de sus concejales en vez de "dar la cara, como debería hacer el principal responsable del Ayuntamiento cuando se le vienen abajo todos los planes".

Desde Vox, Cristina Coto juzgó "bochornoso que Cuesta, que va de abogado urbanista, al igual que su director general, también de Cs, hayan hecho el mayor ridículo jurídico con el asunto del bulevar". La portavoz de la formación ultraconservadora analizó que con el fallo del juez "lo que es innegable es que al momento presente hay dos proyectos vivos, el del tripartito y el de PP-C’s, y que dar solución a este escenario consumirá un tiempo que, de mano, nos llevará a perder los fondos Edusi". "Si el bipartito hubiese abordado este proyecto en 2019", concluyó, "no sólo habría habido margen para subsanar este tipo de errores sino que, seguramente, tendríamos ya finalizada alguna obra".