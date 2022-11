Piden 8 años para dos hermanos a los que hallaron cocaína en su casa de Oviedo

Los hermanos de origen dominicano Luis Iván P. D. y César E. D. llevan en prisión desde mayo después de que agentes de la Policía Local hallasen en su casa de la avenida de Pumarín de Oviedo 53 gramos de cocaína en papelinas, listos para distribuirlos. Nadie pone en duda el delito, pero se cuestiona la operación por la que se obtuvieron las pruebas. Los agentes aseguran que fueron los propios acusados quienes les invitaron a entrar en la vivienda. Cuando iban a la habitación de uno de ellos para que les mostrase el DNI, los agentes vieron por una puerta entreabierta un montón de papelinas en la mesa del salón, junto con balanzas de precisión, una agenda y hasta siete móviles.

Pero los acusados, defendidos por Luis Tuero –que pidió la nulidad–, negaron en el juicio celebrado este viernes en la sección tercera de la Audiencia que diesen permiso a los agentes para entrar. "Uno me empujó y entraron. Me apuntaron con una pistola al estómago", dijo un acusado. Para Tuero, se produjo una flagrante violación del domicilio. Niega que los acusados diesen su consentimiento para la entrada. Aunque lo hubiesen dado, añadió, "su actitud mental estaba condicionada por una intimidación ambiental". Y es que allí había hasta seis agentes.

Un inspector y otro agente estaban de paisano en la avenida de Pumarín, tras las quejas vecinales sobre tráfico de drogas. "Observamos cómo salía uno de los hermanos, se acercaba a alguien y se producía lo que nos pareció un intercambio", explicó el inspector. Lo cachearon, pero no hallaron droga. No iba documentado, por lo que fueron a su casa. Una vez allí, los agentes no le dejaron entrar en la vivienda, ante el temor de que se encerrase. Luis Iván P. D. le pidió a su hermano César que le buscase el DNI, pero no lo encontró. A los agentes les parecía todo una trampa, por lo que pidieron apoyo. En ese momento, ante las peticiones reiteradas de los hermanos, los agentes entraron en la casa y hallaron la droga. Tuero, con sorna, indicó que "los hermanos dijeron ‘pasen y vean, aquí tenemos la cocaína’. Es una actuación muy irregular, me cuesta creer que haya habido consentimiento. O son tontos". La fiscal mantuvo cuatro años de cárcel para cada uno de los hermanos, penas canjeables por la expulsión. "No se ha vulnerado la inviolabilidad del domicilio", aseveró.