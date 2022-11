Intriga en torno a la Ruta de los Vinos por conocer al ganador de los 1,22 millones de la primitiva

Las hermanas Carmen y Helena González Rozada vivieron este domingo una jornada de descanso que finalmente no lo fue por un buen motivo. Las hijas de María Elena Rozada, emprendedora tevergana mudada a Oviedo en 2004 para ganarse la vida al frente de su propia administración de loterías, no cabían en sí de alegría tras conocer que habían dado el que hasta ahora era su mayor premio, presuntamente individual, desde que están al frente de la administración La Paloma, de la calle río San Pedro. Ellas mismas son las primeras que aguardan con intriga a conocer la identidad del agraciado o agraciada del premio de primera categoría de 1,22 millones de euros, correspondiente a la combinación formada por los números 1, 34, 9, 36, 28 y 19 (con el 33 como complementario) del sorteo de la primitiva del sábado. "Llueven felicitaciones, pero no hay rastro del nuevo millonario", confesaban con humor a la puerta de su negocio.

Las vendedoras no son ni mucho menos unas novatas en lo de repartir premios. Desde que tomaron las riendas del negocio familiar, en los últimos años han vivido hitos como el reparto de 7 millones de euros en premios correspondientes al sorteo especial de julio de 2018 de la Lotería Nacional. Ese mismo año habían dado otros dos premios de unos cuantos miles de euros y, en febrero de 2019, volvieron a repartir suerte, con un segundo premio de la lotería, en total 600.000 euros a repartir entre varios clientes habituales. Además, en octubre de 2020 dieron un segundo premio del sorteo de Euromillones de 260.000 euros. Todavía sobresaltadas por sorpresa del sábado por la noche, las hermanas recibieron a LA NUEVA ESPAÑA entre continuas visitas para felicitarles y potenciales compradores a los que recordaban con pesar que estaban cerrados. "Sobre todo nos dan la enhorabuena, pero en general la gente viene tratando de saber si ya apareció el agraciado", comentan con una sonrisa de oreja a oreja, confiadas en que el nuevo premio suponga un reclamo de cara a las ventas del sorteo de Navidad. "El 22 de diciembre esperamos estar aquí con el champán", comenta Carmen. Sobre el posible ganador, las pistas brillan por su ausencia. "Creemos que alguien hizo la apuesta a título individual, aunque puede ser que lo juegue compartido", apunta Helena González, dando por hecho que en caso de corresponder a una peña formal de las que habitualmente juega en su administración ya les hubiese llegado alguna noticia. La intriga por tan jugoso premio llega hasta la Ruta de los Vinos, la zona hostelera próxima a la administración de la que muchos clientes habituales a sus bares y restaurantes suelen comprar sus participaciones en esa oficina de Loterías. "A mí no me tocó y no será porque no juegue", comenta con humor Enrique Álvarez desde una terraza en la que al menos se consuela con el buen tiempo. "Me conformaré con que al menos no llueve y está para tomar el cafetín al raso", añade. De cara a la jornada de este lunes, las hermanas esperan un buen número de visitas y clientela en busca de información fresca. "A ver si entre los que vienen nos sorprende el nuevo millonario o millonaria", cruzan los dedos las hermanas, ya conocidas por repartir fortuna desde las ventanillas de su administración ovetense. La búsqueda del nuevo millonario o millonaria de la zona de la Ruta de los Vinos recuerda, salvando las distancias, al sonado caso, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado junio, cuando un hombre jubilado resultó agraciado con un premio de 11,8 millones de euros correspondientes al bote del gordo de la primitiva. Después de varios días de incertidumbre, este diario descubrió que se trataba de un nonagenario –aunque con apariencia mucho más joven– que, como tenía por costumbre, entregó su participación hecha a mano en la administración de loterías El Gallo de Oro, del Cristo. El agraciado reunió a sus hijos y nietos para celebrarlo y aprovechó para explicarles el reparto de los casi 12 "kilos del premio". El hombre anunció que repartiría equitativamente entre los vástagos el dinero que quedase después de comprar un coche a cada nieto, así como algunos regalos. "Mi mayor satisfacción es poder compartirlo con todos vosotros", explicó a los miembros de una familia relativamente conocida en el barrio del Cristo por su actividad profesional. Aunque el varón reside en una zona rural situada a escasos kilómetros de la ciudad, solía desplazarse regularmente a la ciudad para realizar varios recados, entre los que podría encuadrarse con sus habituales visitas al Gallo de Oro, donde sus titulares, el matrimonio formado Froilán Blanco y Sandra Rodríguez solía tramitarle sus participaciones, con nulo éxito hasta el pasado junio. Este premio de 11,8 millones es el mayor repartido en toda la historia de Oviedo a título individual. Una cantidad que multiplica casi por diez los 1,22 millones con los que algún comprador de la administración de la calle Río San Pedro que quizás todavía ni lo sepa, resultó agraciado este fin de semana. La especulaciones en torno a su identidad fueron el entretenimiento del domingo.