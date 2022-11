Llamazares, sobre su posible candidatura a la Alcaldía por IU: "Hoy por hoy, no me veo"

El deseo de la militancia de IU en Oviedo de ver al exlíder nacional de la coalición de izquierdas Gaspar Llamazares como cabeza de lista para las elecciones municipales del próximo año parece desvanecerse, al menos de momento. El excoordinador general no descartó esta posibilidad durante un encuentro político celebrado este sábado en Colloto, pero tampoco dio muchas esperanzas a quienes le quieren compitiendo por la Alcaldía. "Hoy por hoy, no me veo y creo que hay compañeros más formados y próximos a la política local", declaró.

Llamazares participó en una mesa redonda junto al exsecretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en el marco de unas jornadas promovidas por IU Oviedo con la intención de rearmarse de cara a los próximos comicios locales, un intento de recuperar la representación perdida en el Consistorio ovetense. "Este es el punto de partida para volver al Ayuntamiento", declaró el coordinador local, Iván Álvarez, al inicio de un acto al que acudieron los alcaldes de Lena, Genma Álvarez, y de Mieres, Aníbal Vázquez, que expusieron su experiencia de gestión en los dos principales consistorios de la cuenca del Caudal. También asistió al encuentro político el coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, quien se refirió a la coalición como "un proyecto vivo en Asturias", que aspira a ocupar el espacio político "histórico" que existe "entre la socialdemocracia y el populismo de izquierda". Llamazares aprovechó los prolegómenos del acto para defender la iniciativa "Sumar" de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para la que pidió "no cortarle las alas antes que eche a volar" y respaldó la reforma del delito de sedición, aunque matizó que debería haberse abordado "a la vez que los indultos" a los líderes independentistas de Cataluña.