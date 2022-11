La Feria del Arte cierra con 4.500 visitas y una obra de la joven Ruth Álvarez como ganadora

La Feria del Arte de Oviedo cerró este domingo su duodécima edición en la plaza Trascorrales con una notable cifra de 4.500 visitantes y reconociendo la obra de dos de los autores locales representados entre los quince expositores llegados de distintos puntos de Asturias. Ruth Álvarez, joven artista de 27 años, se llevó el premio a la mejor obra del certamen con un trabajo de técnica mixta sobre lienzo; y el galerista y docente Pablo de Lillo se alzó con el galardón de nueva creación al mejor stand para decir adiós a un evento muy bien acogido por la ciudad. "El balance es muy positivo. Hemos recuperado el pulso a la feria con una mejora cuantitativa y cualitativa de las obras", dijo el concejal de Cultura, José Luis Costillas.

Álvarez no ocultó su sorpresa por hacerse con el máximo reconocimiento dedicado a Kely Méndez Riestra, pintora carbayona fallecida en 2013 a los 53 años de edad. "No me lo esperaba para nada, me sorprende que den el premio a alguien tan joven y con tan poco recorrido", declaró la galardonada tras describir el trabajo ganador como una muestra del intenso proceso pictórico en el que se encuentra inmersa dentro de su taller, Flechazu (calle Ramón Prieto Bances). "Nuestra generación quiere irse todo el rato para ampliar horizontes, pero luego echa de menos el hogar", indicó en referencia a "Ponerle las ruedas a la casa", un cuadro de 146 por 114 centímetros por el que la Fundación Municipal de Cultura pagará 1.400 euros por su adquisición como parte del premio.

Pablo de Lillo recibirá mil euros en concepto de premio por el resultado de un stand "100 colores + Beautiful Loosers", ideado aunando sus condiciones de pintor, galerista y profesor. "Lo que he hecho es hacer un ejercicio de color de mis clases con los niños, integrarlo con mi obra y traerlo a la feria", explicó el ya consagrado artista ovetense, reconociendo su confianza en que el resultado de su trabajo convenciera al jurado. "Siempre tratas de hacerlo al nivel máximo. Si finalmente ganas, pues estupendo", sostuvo al recoger un galardón a cuya creación Costillas atribuyó parte del salto de calidad registrado este año por la feria. "Este premio al mejor stand ha propiciado apuestas más arriesgadas por parte de los galeristas", declaró el edil y presidente de la Fundación Municipal de Cultura.

Jurado de expertos

La selección de las obras ganadoras corrió a cargo de un jurado profesional integrado por Renata Ribeiro dos Santos, Juan Llano Borbolla y Javier Ávila. A la entrega de la obra ganadora acudió también Joaquín Junquera, viudo de Kely Méndez, así como la directora de Feria Arte Oviedo 2022, Natalia Alonso Arduengo, la cual no ocultó su satisfacción por el volumen de visitantes y ventas de obras registradas desde que el evento abriera sus puertas en la antigua plaza del pescado el pasado jueves.

Por los pasadizos del pequeño laberinto habilitado en el interior de la plaza para acoger las propuestas de los quince galeristas participantes siguieron pasando hasta las ocho de la tarde de ayer nutridos grupos de personas, encantados de poder disfrutar en el corazón de la ciudad de una variada exposición de estilos. "Se nota que son gente capaz y sus puestos tienen todos mucho sentido", comentó Enedina López, aficionada a la pintura de Siero, que ayer acudió por primera vez a este evento con más de una década de trayectoria. "La mayor satisfacción para un artista es compartir su obra con la mayor gente posible y aquí se llega a más personas que en tu propio estudio", reflexionó la mujer.