Familiares y discípulos despiden al fagotista Antonio Parrillas, "un profesor extraordinario"

La música asturiana despidió ayer a un gran músico, a un excelso profesor y a una excelente persona. Así definen al fagotista Antonio Parrillas, fallecido este domingo a los 93 años, sus allegados, sus compañeros en el conservatorio y en distintas formaciones, y sus numerosos alumnos. Todos ellos le despidieron ayer en el tanatorio El Salvador, que acogió un rito exequial previo a su entierro en el cementerio.

"Era una figura clave en el Conservatorio: era un refugio", destacaban sus discípulos. El primero de todos ellos, Jesús Miranda, recuerda cómo Parrillas le introdujo en el fagot, cuando era un estudiante de piano. "Me preguntó si no me gustaría el fagot. Yo ni conocía el instrumento, fue una revelación. Él hizo mucho por que me gustase: era tan buen profesor, ponía tanta atención en los alumnos, que querías agradecerle esa atención", relata Miranda.

Otro fagotista, el italiano afincado en Asturias Vincenzo Menghini, disfrutó de más de cuatro décadas de amistad con Parrillas, con quien quedaba en su casa, ambos ya jubilados, para tocar el instrumento y debatir sobre viejas y nuevas técnicas. "Era muy buen profesor porque tenía un gran entusiasmo, y era a la vez muy perfeccionista", sostiene Menghini, que recuerda con especial agradecimiento la forma en la que Parrillas le arropó cuando se instaló en Asturias, muchos años atrás.

Francisco Vigil dirigió a Parrillas en la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" y compartió claustro con él en el Conservatorio Superior de Música. "Era un profesor extraordinario, muy perfeccionista y entusiasta, pero siempre muy pendiente de los alumnos. Pero sobre todo era una buenísima persona con el que compartí más de treinta años de amistad", explica Vigil. También la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA), se sumó al duelo con un mensaje en las redes sociales: "Le recordaremos como un gran músico y una persona fantástica. Descanse en paz".

Entre sus cualidades, muchos destacan también esa naturaleza inquieta que le llevó a fundar la orquesta "Los Parrish", mítica animadora de fiestas y guateques en los años sesenta y setenta del pasado siglo, y que mantuvo hasta el final de sus días. "Recuerdo que una de las últimas veces que fue a verme a casa fue porque estaba cambiando del sistema francés al alemán al tocar el fagot, lo que exige un agarre diferente. Y estuvimos viendo esas diferencias y tocando los dos el fagot toda la tarde", rememora Menghini.

Muy arropados por los antiguos compañeros y discípulos de Antonio Parrillas, sus familiares más próximos quisieron ayer agradecer el calor y el cariño que han percibido durante estos días. "Estamos muy agradecidos por todas las muestras de cariño que nos han transmitido, y nos reconforta especialmente el comprobar que todos aquellos que lo conocieron valoran, además de su talento como músico o su calidad como profesor, el que era buena persona", señalaba ayer Eugenio Antonio Parrillas, el hijo del fagotista, en el tanatorio El Salvador.