"El futuro del polígono de Olloniego es muy prometedor, será uno de los más ocupados"

El polígono de Olloniego sopló este fin de semana las velas de su vigésimo aniversario. Es la principal y única zona de expansión industrial del municipio de Oviedo, aunque su despegue quedó frenado con las sucesivas crisis de estas últimas dos décadas. Al frente de la Asociación de Empresarios del Polígono está Constantino Martínez Pérez, de Proasur, y que está convencido que este área industrial despegará pronto.

–¿Cómo y por qué nace el polígono de Olloniego?

–Tirando de hemeroteca veo que se inauguró el 12 de noviembre de 2002, en un acto oficial en el que participó el por aquel entonces alcalde Gabino de Lorenzo. Nosotros como empresa (Proasur) llevamos aquí instalados del orden de 18 años. Evidentemente, durante todo este tiempo el polígono ha pasado por varias fases. Una primera de un despegue inicial que fue muy rápido, parecía que se iban a cubrir y ocupar todas las parcelas. Luego empezaron a llegar los problemas y las crisis que afectaron especialmente al desarrollo del polígono de Olloniego II que se había creado debido a la importante demanda que había en la primera fase. Hasta ahora, esa expansión fue un fracaso, pero creemos que el polígono tiene un futuro muy prometedor.

–¿Y eso?

–Se trata de un suelo industrial en un municipio como Oviedo que no tiene mucho, son unos 540.000 metros cuadrados, que actualmente tiene 110 parcelas, de las cuales están con actividad 70, con lo que hay unas 40, especialmente en Olloniego II, que están vacías. En la actual directiva de la asociación llevamos un tiempo en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo porque entendemos que es el momento de hacer una promoción potente, de poner este área industrial en valor, porque lo tiene.

–¿Qué ventajas tiene frente a otros polígonos?

–Es un polígono municipal donde tenemos todos los servicios. Tiene transporte público, limpieza, alumbrado público y recogida de basura. Todo esto parecen cuestiones simples, pero hay polígonos en el centro de Asturias a los que ya les gustaría tener lo que tenemos nosotros aquí. Otra cuestión importante es que es que hay dos cosas que estamos desarrollando con el Ayuntamiento de Oviedo, con el que vamos de la mano. Una es la de mejorar la vigilancia en el polígono, que ya se aprobó. Ya hemos visto con la Policía municipal dónde podrían ir instaladas las cámaras que estarían conectadas con el sistema de vigilancia que hay en Rubín. Eso mejoraría mucho la seguridad del polígono y sería disuasorio. La segunda cuestión, muy importante para nosotros, es la creación de una entidad de gestión público privada. Al final, en este polígono hay una asociación empresarial, la nuestra, que es voluntaria y en la que estamos unas treinta empresas, pero lo que queremos es que mediante esta entidad todas las compañías tengan la obligación de pertenecer. Sería algo más parecido a una comunidad de vecinos. Y ya desde esa entidad podemos promocionar el polígono, ponerlo en valor, tener reuniones colaborativas, colaborar más entre las propias empresas para ver qué sinergias tenemos. Esperamos ponerla en marcha en el primer trimestre de 2023, ya tenemos elaborando los estatutos hechos.

–¿Qué cambiaría en el día a días de las empresas esta entidad?

–Lo bueno que tiene esta entidad es que es para todos y por todos. Por ejemplo, ahora tenemos un déficit, de los pocos que tenemos, que es que seguimos sin fibra óptica, tendríamos más fuerza para reclamarlo. Ahora tenemos problemas con las comunicaciones digitales cuando tenemos que hacer videoconferencias, hay veces que tenemos que quitar la imagen para poder tener sonido. No concibo un polígono industrial, en cualquier sitio, sin fibra óptica.

–¿Tiene alguna desventaja más?

–La principal es esa. Si conseguimos que una entidad de gestión abarque a todas las empresas podremos hacer una mejor labor de promoción.

–¿Por qué hay un 30% del polígono sin ocupar?

–Sigue habiendo un desconocimiento total de este polígono, no piensan en él porque ni siquiera lo conocen. Hay gente que no ha ido mucho al polígono y cuando vienen se encuentran con un entorno muy agradable, en el que ves naturaleza y en el que solo estas a diez minutos del centro de Oviedo. No se ha hecho una buena promoción y eso que los precios de las parcelas son muy interesantes. De verdad que creemos que con el tiempo será uno de los de mayor ocupación, porque tiene de todo. No hay esa congestión de tráfico que sí que hay en otros. Tenemos un montón de aparcamiento, la distancia máxima a la que puedes dejar el coche de la empresa es de cincuenta o cien metros, eso es un lujo.

–¿Han tenido problemas con las carreras ilegales cómo ocurrió recientemente en el polígono del Espíritu Santo?

–También ha habido algunos fines de semanas en los que aquí ha habido carreras ilegales, que se han denunciado. Una vez que se pongan las cámaras entendemos que esto se solucionará. Es peligroso, es molesto y también entiendo que en el Espíritu Santo es más molesto que en Olloniego, que está algo más escondido.

–¿Por qué el de Olloniego es uno de los polígonos más baratos de Asturias?

–Porque hay muchas parcelas municipales, hay pocas privadas. Son precios muy interesantes. Tampoco tengo muy claro que a un empresario con interés en comprar en un polígono el precio le importe demasiado, creo que valora otras cosas. Por 15 euros arriba o abajo no deja de ir a un sitio o a otro y quizás, esas cosas que valora no hemos sabido venderlas hasta ahora.

–¿Cómo va a ser esa labor de promoción?

–Lo primero que ponemos es crear una página web del polígono, que no la teníamos. Es un paso. A partir de ahí tenemos que hacer presentaciones y jornadas públicas. Contamos con la colaboración de la Cámara de Oviedo que está muy interesada en poner el polígono en valor. Es una oportunidad que no se puede desaprovechar porque ahora mismo Oviedo tiene muy poco suelo industrial y mucho menos libre, sin ocupar. No hay otra zona de expansión industrial en el municipio. Aquí hay casi 200.000 metros cuadrados de suelo disponible.

–¿Cómo están las compañías del polígono bregando con las nuevas dificultades económicas?

–Cuando parecía que salíamos de la pandemia llega una guerra y la inflación sube de forma espectacular, y ante esta situación las empresas no podemos hacer nada, solo adaptarnos. Cuando ahora me preguntan cómo veo los negocios respondo que los veo más complicado que antes. Ahora los plazos de entrega son diferentes, trabajamos con mucha incertidumbre y eso genera muchos problemas. Esperamos que esto mejore. El año 2023 dependerá si en el escenario hay guerra o no. Si la hay creo que será muy interesante, de lo contrario no sabemos qué puede pasar.