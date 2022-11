José Antonio Domené no se enamoró del arpa viendo a Harpo Marx en "Una noche en la ópera" ni escuchando a Brian May tocar el instrumento en "Love of my Life". "Hay gente que tiene historias así, pero no es mi caso. Mi aproximación al arpa fue una casualidad y un golpe de suerte: simplemente la vi y me encantó", relata. Domené acude hoy al Auditorio (20.00 horas) para protagonizar el nuevo concierto del ciclo CIMCO junto al Cuarteto Galerna. Un espectáculo titulado "La belle époque" y marcado por la música francesa, en el que interpretarán obras de Claude Debussy, Camille Saint-Saëns y Maurice Ravel.

"Todo el concierto gira en torno al arpa y a ese repertorio francés de entre siglos. Camille Saint-Saëns protagoniza la primera parte, que cerraremos con ‘El cisne’ de ‘El carnaval de los animales’, una pieza que además tendrá el apoyo de la danza", avanza Domené. En cuanto a la segunda parte del concierto, la integrarán la "Sonata para flauta, viola y arpa" de Debussy y la "Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerda" de Ravel. "Son dos obras que son dos pilares camerísticos, en las que el arpa está secundada por otros instrumentos, en composiciones muy dinámicas", explica. Con este concierto, Domené aspira a que el público se familiarice con el arpa. "Es un instrumento muy desconocido, muy poca gente ha visto un arpa muy de cerca ni sabe cómo funciona. Es algo muy orgánico, no hay nada entre tus dedos y el sonido, que es además un sonido que atrapa al oyente", concluye.