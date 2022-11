Las temperaturas han bajado considerablemente y parece que a muchos les apetece más «comer caliente». Si es tu caso, estás de suerte pues el restaurante ovetense Ca Lin (C/ Santa Susana, 9) celebra desde mañana, jueves 17 de noviembre, al sábado 19, unas jornadas dedicadas al cocido maragato.

Lo más curioso de este plato, muy parecido a un cocido madrileño, es que se come «al revés». Es decir, primero el comensal toma lo más energético, es decir la carne, y se termina con lo más ligero, la sopa. Cuenta la leyenda, no se sabe si cierta o no, que así lo comían las tropas españolas durante la guerra de la Independencia. Los soldados comenzaban con lo más proteico, la carne, por si acaso el enemigo se presentaba por sorpresa y no daba tiempo a comer nada más. Y si algo tenía que «sobrar», que fuera la sopa.

Otra teoría mas plausible habla de cuando los maragatos se desplazaban por otras tierras como arrieros llevando en sus largos desplazamientos una fiambrera en la que llevaban trozos de carne de cerdo ya cocida que se conservaba bien. De esta forma muchas veces al llegar a mesones y posadas consumían primero esta carne y luego calentaban el estómago con un caldo caliente que pedían en el lugar. Y así ya luego en sus propias casas pudieron mantener dichas costumbre a la hora de comer el cocido, comiendo primero la carne y por último la sopa y trasmitiendo dicha costumbre de padres a hijos generación tras generación hasta nuestros días.

En el caso del menú que servirá estos días el Ca Lin, como buen cocido maragato elaborado al estilo de Castrillo de Los Polvazares, se comenzará por el embutido y la carne, es decir, lacón, chorizo, rano de cerdo, oreja, costilla adobada, tocino y pollo. A continuación se servirán los garbanzos y la verdura –repollo de la huerta– y, para cerrar, la sopa de fideos. Es recomendable dejar hueco para el postres, pues se servirán natillas y bizcocho caseros. Todo ello regado por un vino Rioja Crianza o un Rueda. También se servirá agua.

Los encargados de elaborar este menú serán los chef José Antonio y José Noriega, y aquellos que no quieran quedarse sin probarlo no deben esperar más para hacer su reserva de mesa en el 985.25.79.81. Es importante destacar que únicamente se servirá en horario de comidas.

Un plato energético que siempre «entra» bien

Muchos son los orígenes que se atribuyen a este plato de cuchara típico de la zona leonesa de La Maragatería, un guiso que ha servido durante generaciones para que los trabajadores del campo cogieran «energía», siendo un plato ideal para combatir el frío y el cansancio. En este último tramo de noviembre y a las puertas del invierno, sin duda este cocido maragato «entra» bien, muy bien.