Cuenca vence a Oviedo, que ya se rearma para ser capital gastronómica en 2024

El menú de Cuenca se impuso al de Oviedo y dio con el gusto del exigente jurado de la Capital Española de la Gastronomía. La ciudad conquense se alzó con este galardón, pero el jurado destacó que las diferencias entre ambas ciudades habían sido mínimas. La receta estuvo muy igualada, pero Cuenca dio con el punto de sal. "Ha habido un ganador, pero las otras dos ciudades (Oviedo y Pontevedra) no han perdido", aseguró Mariano Palacín, presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet). La buena valoración supone un importante acicate para la capital asturiana, que ya piensa en reformular su propuesta y presentar su candidatura para ser Capital Española de la Gastronomía de 2024. Es decir, dentro de un año, un mes y dos semanas.

Tras conocer el fallo del jurado, tanto el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, como el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, transmitieron su felicitación a Cuenca. El edil destacó que la preparación del proyecto ha servido para hacer un análisis profundo del producto gastronómico de Oviedo. "El trabajo realizado con el sector para armar la propuesta ha sido muy positivo. Ha servido para reafirmar, entre todos, nuestra apuesta conjunta por posicionar a Oviedo como destino gastronómico de calidad", destacó Quintana. En una línea muy similar, el presidente de la asociación de hosteleros de Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida, le echó bastantes flores al propio Quintana. "Ha demostrado tener una buena visión turística, le felicitamos por el trabajo. La pena que me da es que no es solo Oviedo la que pierde al no ser elegida, también pierde el resto de la región", aseguró. Los dos están convencidos de que el año 2024 será un buen ejercicio para intentar llevarse el premio. "Será un año bueno porque para entonces ya tendremos el AVE a pleno rendimiento y eso nos ayudará a que la llegada de turistas sea más potente", resaltó. Lo mismo piensa el consistorio carbayón, que presume de que el menú gastronómico de la ciudad para este 2023 viene muy cargado. "Se lanzarán acciones muy potentes en colaboración con la red de ciudades Saborea España", según Quintana, "y la llegada del AVE a Oviedo, prevista para mayo, será un impulso para el posicionamiento de la ciudad en el mapa nacional". Una de esas grandes citas gastronómicas tendrá lugar un poco después de la llegada de la alta velocidad. Allá por abril de 2024, cuando la conocida como red Euro-Toques –una asociación de cocineros europeos que agrupa a más de 3.500 restaurantes– tiene previsto celebrar su congreso anual en Oviedo, donde reunirá a notables restauradores. Quintana agregó: "A lo largo de 2023 la candidatura seguirá sumando experiencias y apoyos, seguiremos trabajando y llegado el momento valoraremos si repetir para ser Capital Española de la Gastronomía en 2024".

Por el momento, ese privilegio recaerá en Cuenca. Pero por los pelos. "Lo que queremos transmitir desde la organización es que estamos muy satisfechos con las candidaturas recibidas y la de Oviedo no se ha llevado el galardón por muy poco", aseguró Palacín. Por tierras castellanomanchegas hubo, como no podía ser menos, una explosión de júbilo. El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, resaltó que "hemos trabajado mucho y todo esto ha sido posible gracias a la alineación de las administraciones". Y agregó: "Ha ganado Cuenca y va a ser un revulsivo, especialmente para la hostelería y la gastronomía en general, pero para toda la ciudad. El año que viene vamos a mostrar todo el talento y el potencial culinario que tenemos". Oviedo tendrá que esperar, al menos un año, para intentar probar las mieles que ahora disfrutará Cuenca.