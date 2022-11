El pleno de la Junta General del Principado de Asturias rechazó ayer la proposición no de ley de Foro e IU para que la ordenación urbanística de la fábrica de armas de La Vega tuviera que recibir el visto bueno de esta Cámara. Es decir, que el Parlamento asturiano pudiera tener la última palabra sobre el futuro de estos terrenos. El texto contó con el apoyo del portavoz de Foro, Adrián Pumares; con los diputados de Vox; de IU y de Podemos. Sin embargo, fue rechazado por el PSOE, PP, Ciudadanos, por el diputado forista Pedro Leal y por el diputado del grupo mixto, Armando Fernández Bartolomé.

El portavoz del PSOE, René Suárez, reprochó que la iniciativa pretendiera que la Junta acaparase competencias ajenas. Y explicó que el protocolo que ya está suscrito es público y deja claras las posiciones de las distintas administraciones involucradas. Por su parte, el diputado de Cs Sergio García acusó a Pumares y a IU de hacer un uso "partidista" del parlamento asturiano para suplir su ausencia de representatividad en el Ayuntamiento.

Previamente, al inicio de la sesión parlamentaria, el diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón defendió una moción en la que reclamaba al Parlamento que instase al Gobierno a poner en marcha, con carácter de urgencia, las acciones necesarias para que la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC). La iniciativa de Podemos fue rechazada con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, y el diputado de Foro Asturias Pedro Leal.

"En ocasiones decir no es la única manera de defender una causa", dijo el diputado de la formación morada, que reiteró la "visión economicista" que defiende el protocolo para el futuro de La Vega que "esconde una operación especulativa de libro". Salmón destacó que lo que falta para poner en marcha las acciones necesarias para declarar BIC la Fábrica "no es soporte legal sino voluntad política" y advirtió a los socialistas de que aun están a tiempo para decir no al protocolo.