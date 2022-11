El requisito de la altura para mujeres paraliza las oposiciones a Policía

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo ha atendido la reclamación interpuesta por el sindicato CSIF y ha mandado suspender cautelarmente el proceso de selección de nuevos agentes al cuerpo de la Policía local que se había puesto en marcha para incorporar a 36 nuevos agentes. El motivo de la suspensión es el requisito de una altura mínima para las mujeres (1,60 metros) menos exigente que la que se pide a los hombres (1,65 metros).

El sindicato CSIF solicitó de forma inicial la paralización del proceso mediante un recurso administrativo al que el Ayuntamiento no respondió, tras lo que acudió a los Juzgados para tumbar un proceso de selección cuyas bases, denuncian, están mal redactadas y resultan discriminatorias. CSIF avisó al Ayuntamiento de que las bases no incorporaban la sentencia del Supremo que en julio de este año dio la razón a una mujer que denunció un proceso selectivo de la Policía Nacional por idénticos motivos. La cuestión es que el porcentaje de mujeres que no llega al 1,60 es mucho mayor (25%) que el de los hombres que no alcanzan los 1,65 metros (3%). El Supremo falló a favor de la demandante, y CSIF entiende que el Ayuntamiento debería haber incorporado esta jurisprudencia y que de continuar el proceso sin revisarlo causaría un grave perjuicio a las personas que quisieran optar a una de las plazas nuevas de la Policía de Oviedo.

El Juzgado da la razón al sindicato respecto de esta medida cautelar y de las implicaciones que tendría no paralizar el proceso antes de que se aclare la validez o no de la altura mínima de 1,60 para las mujeres. El equipo de Gobierno se reunirá hoy para analizar la situación y tomar alguna decisión al respecto. De momento, las nuevas oposiciones de la Policía de Oviedo están suspendidas.